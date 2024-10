Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği “Uluslararası 16. Robot Yarışması” ve T3 Vakfının düzenlediği “Gelecek Tarımda” adlı yarışma Erzurum’da gerçekleştirildi.Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu her iki yarışmaya da katılarak daha önce olduğu gibi bu yarışmalarda adından söz ettirdi.Okulun teknoloji takımı aylar süren hazırlıklar sonrasında katıldıkları her iki yarışmada da çalışmalarını sergileyerek jüriden büyük beğeni topladılar. Yarışmada ortaokul seviyesinde Erzurum’u temsil eden üç okuldan biri olan Faik Güngör Ortaokulu, gelişen dünyada her alanda öğrencilerin teknolojiyle iç içe olmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar göstermiş oldu.