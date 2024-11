Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Semineri düzenlendi.ETÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAUM) tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminere Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Birol Soysal, ve çok sayıda erkek akademisyen ile öğrenci katıldı.Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak, Kadına yönelik şiddetin toplumsal sorunların bir yansıması olduğuna dikkat çekerek: “Ülkemizde kadın cinayetleri, acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Her yıl yüzlerce kadın, yakınları tarafından, çoğu zaman da en sevdikleri ya da güvendikleri kişilerce hayattan koparılıyor. Bu cinayetlerin her biri, yalnızca bireylerin yaşam hakkına yapılan bir saldırı değil, aynı zamanda toplumun vicdanına, adalet duygusuna ve ortak değerlerine yapılan bir ihlaldir. Kadın cinayetlerini durdurmak için her düzeyde kararlı bir duruş sergilemek zorundayız. Bu cinayetlerin arkasında yatan nedenler arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcı tutumlar, ekonomik bağımlılık ve şiddeti teşvik eden kültürel normlar yer almaktadır. Ancak şunu unutmamalıyız ki, bu yapılar insan eliyle inşa edilmiştir ve yine insan eliyle dönüştürülebilir. Bu noktada, özellikle erkeklere düşen role dikkat çekmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele, yalnızca kadınların omuzlarında taşınamayacak kadar büyük bir meseledir. Erkekler, bu mücadelenin sadece destekçileri değil, aynı zamanda aktif öznesi olmalıdır. Şiddeti besleyen toplumsal normlara, kalıplaşmış rollere ve ayrımcı tutumlara karşı ses yükseltmek, her bireyin sorumluluğudur. Erkeklerin gerek bireysel gerek toplumsal düzeyde çözümün bir parçası olmayı seçmesi bu dönüşüm için hayati önemdedir. Bu vesileyle toplumda eşitlik, adalet ve insan onurunun tam anlamıyla sağlandığı bir gelecek için hep birlikte çalışacağımıza olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu.Rektör Çakmak’ın konuşmasının ardından başlayan seminerde Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörü Doç. Dr. Burak Başkan, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dinleyenlere bilgi verirken Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Adem Kantar ise şiddet, şiddetin türleri ve kırılgan erkeklik sendromundan bahsetti.İlgiyle takip edilen seminer EKAUM Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü’nün konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.