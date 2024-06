Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Almatı/Kazakistan’da düzenlenen Türk ve Kazak Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’na katıldı.Türkiye’den ve Kazakistan’dan 24 üniversitenin katıldığı fuara Kazakistan’da ikamet eden öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversite temsilcileri tarafından lisans ve lisansüstü programlar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.ETÜ adına fuara katılan Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Eyüphan Manay ve koordinatörlük öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Uğur Ayık, standı ziyaret eden gençlerle sohbet ederek ETÜ’nün kampüs olanakları, bilimsel faaliyetleri ve öğrencilere yönelik yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Fuar kapsamında, ETÜ ile Kazakistan’ın önde gelen üniversiteleri arasında Erasmus+ KA171 projesine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca International Information Technologies University, Eurasian Technological University, Caspian University, Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages ve Almaty Management University ile ETÜ arasında bilimsel işbirliği ve değişim hareketliliklerine yönelik Memorandum of Understanding ikili işbirlikleri imzalandı.