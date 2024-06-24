Kars Belediye kentte kullanılmak üzere süs bitkisi yetiştiriyor.Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere kendi seralarında süs bitkileri yetiştirerek belediye bütçesine de katkıda bulunuyor.Belediyenin kendi seralarında özenle yetiştirilen süs bitkileri; park, bahçe, mezarlık, yol kenarları, refüj, kavşak ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere hazırlanıyor. Bu çalışmalar sayesinde belediye süs bitki üretimini kendisi sağlayarak peyzaj maliyetini de en aza indiriyor.Belediye seralarında yetiştirilen birbirinden özel çiçekler ve süs bitkileri Gazi Kars’a ayrı bir imaj katması için ekipleri çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırarak şehri rengarenk süslemeyi hedefliyor.