Görev süresi boyunca 6 yıl içerisinde Erzurum Ticaret Borsası olarak yaptıkları faaliyetleri basın mensupları ile paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Şehrin kalkınması için birlikte dertlenmeliyiz. Bu şehir dertlisine ve delisine sahip çıkmak zorunda. Kurumlar arası koordinasyon eksikliği nedeniyle mevcut potansiyeli değerlendiremiyoruz” dedi.Basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, mevcut sürdürülen ve planlan projelerini sıraladı. Gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtlayan Başkan Oral, “Her türlü eleştiriye açığım, iftira ve karalama olmamak kaydıyla. Sosyal medya üzerinden gazeteci kisvesi altında birileri itibar suikastları yaparak şehre yön vermeye çalışıyor. Bunlar bizi hedeflerimizden ve hayallerimizden vazgeçiremez” ifadelerini kullandı.Koordinasyon eksikliği varKurumlar arası koordinasyon eksikliği nedeniyle kaynakların verimli kullanılamadığının altını çizen Başkan Oral, örnek olarak Erzurum için 5 ayrı kamu kurumu tarafından yaptırılan tanıtım broşürünü gösterdi. ETB Başkanı Oral, “ Söz konusu tanıtım broşürleri birbirinin adeta kopyası. Bizler tanıtım broşürüne karşı değiliz. Ancak tek elden yapılması, diğer kurumların da katkı sağlaması gerekir. Örneğin Valilik koordinasyonunda Turizm Müdürlüğü bir çalışma yapabilir, diğer kamu kurumları hem maddi olarak hem de materyal olarak katkı sağlayabilir. Bu şekilde ortaya şehrin tanıtımına yönelik profesyonel bir ürün çıkar ve kamu kaynakları da heba edilmez. Ancak ortada hazırlanmış 5 ayrı ürün var, hepsi içerik olarak aynı şeyleri kapsamasına rağmen ayrı maliyetleri var. Bu anlaşılabilir bir durum değil” dedi.Devlet büyük destek veriyorŞehrin kalkınmasına yönelik verilen bütçelerin daha optimum, sürdürülebilir ve öncelikli ihtiyaç analizlerine göre projelendirilmesini talep eden Başkan Oral, “ Devletimiz KUDAKA, DAP, KOSGEB gibi kurumları vasıtasıyla kalkınmaya yönelik büyük destekler veriyor. Bu anlamda çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.Rakamlar ile süt projesi!Erzurum Ticaret Borsası olarak faaliyete geçirdikleri soğuk zincir süt projesinin detaylarını da paylaşan Başkan Oral, “Süt projesinin devreye girmesinden bugüne 21milyon litreye yakın süt topladık. Üreticilerimize 171 milyon 495 bin TL’den fazla ödeme yaptık. Yaklaşık 3 milyon 800 bin TL devlete vergi ve stopaj ödedik. Proje süresi boyunca fırıncı, tamirci, tadilatçı, tesisatçı gibi esnaflardan alışveriş yaparak, Erzurum ekonomisine yaklaşık 6 Milyon 895 bin TL katkı sağladık. Yalnızca bu proje için 14 istihdam sağladık” ifadelerini kullandı.Devlete milyonlarca vergi ödedikProjenin başladığından itibaren devletten aldıkları desteğin %40’ı oranında devlete vergi ödediklerini hatırlatan Oral, “ Günlük ortalama 20 ton süt toplayarak Erzurum’daki günlük 1000 ton süt fiyatını regüle ettik. Bu şehirde günlük 1000 ton süt üretiliyor ancak kayıt dışı olduğu için resmi verilere girmiyor. Devlet milyonlarca lira vergi kaybına uğruyor. Yukarıda verdiğim rakamlar yalnızca günlük 20 ton süt üretiminden elde edilen gelir. Varın siz bu kayıt dışı sütün ekonomiye kazandırıldığında gerek üreticimizin gerekse devletimizin kazancını hesaplayın” diye konuştu.Bazı ilçelerde projenin sekteye de uğratıldığını da aktaran Oral, “Karayazı İlçesi seçimlerden sonra DEM Partili belediyeye geçtikten sonra süt toplama merkezini kapatma kararı aldı. Horasan’da 19 ay önce kurulan süt toplama merkezi henüz daha faaliyete geçirilemedi. Bunun yanı sıra Tortum ilçesi en son projeye dahil olmasına rağmen 5 adet süt toplama merkezi kurarak üreticisinin yanında oldu” ifadelerini kullandı.Yaklaşık 1000 üye ile devraldıkları Erzurum Ticaret Borsası’nın üye sayısını 1622’ye çıkardıklarını dile getiren ETB Başkanı Oral, çalışmalarını şöyle sıraladı:Borsamız bünyesinde üyelerimizin, yöresel lezzetlerimizin, kültür ve turizmimizin uluslararası arenada bilinirlik sağlaması adına 2023 yılında Erzurum Ticaret Borsası Fuarcılık ve Tanıtım A.S. (EFAS) Şirketini kurduk. Bununla birlikte yurt içinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi alarak Erzurum’un ilk ve tek fuar yetki belgesi alan şirketi olduk. Ayrıca fuar markamız olan Yörez Erzurum markasını tescilledik. Sonrasında üyelerimiz ile birlikte şehrimizin tanıtımı noktasında birçok fuar faaliyeti yürütülmesi adına 2022 Yılında bünyemizde “Erzurum Ticaret Borsası Fuar Organizasyon Komitesini” oluşturarak fuar çalışmalarına profesyonel bir yaklaşım sağladık. Bu kapsamda fuarlara katıldıkSadece süt projemiz kapsamında aldığımız desteklerle Borsamıza su an ki değeri yaklaşık 100 milyon TL’nin üzerinde envanter kaydettik. Bu sayede borsamızın mali kaynaklarını sadece ama sadece 5 yıl gibi kısa bir sürede ki bu sürenin 2 yılı pandemiyle mücadelede geçti, Borsamıza, Cumhuriyet tarihinin en büyük kazanımlarını sağladık.Türkiye’de 4. SıradayızŞehrimizi gastronomi ve marka şehir yapmak amacıyla 2020 yılında başlattığımız tescilli yöresel ürün seferberliğinde, 1 yılda 50 ürün için rekor bir başvuruda bulunularak, 43 yeni ürünümüzün daha coğrafi işaret tescilini aldık. Ayrıca 10 ürünümüzün de tescil başvurularını hazırlayarak Türk Patent Enstitüsüne sunduk. Bu anlamda Tescillenen Coğrafi İşaretli ürünlerde şehrimiz 55 ürün ile Türkiye’de 4. sıradadır. Bu sayede tescilli olan yöresel lezzetlerimizi Türkiye pazarına açarak, üyelerimizin istihdam ve gelir oluşturmalarına vesile olduk. Avrupa Birliği tescil çalışmalarımızdan Erzurum Su Böreğinin tescil süreci devam etmekte olup Civil Peynir ve Göğermis Peynirimizin AB başvuru sürecini tamamlamış bulunmaktayız.Çalışmalarımıza küçük bir örnek verecek olursak Erzurum Su Böreğini, bu tescil sayesinde ülke çapında bilinirlik sağlandı ve şehrimizde açılan işletme sayısı 15’i geçti. Bunun yanı sıra kadınlarımız evlerinden ürettikleri böreği satmaya başladı. İşletmelerimiz ülkemizin farklı seherlerinde bayilikler vermeye başladı. Doğrudan 350, dolaylı 1100 kişinin üzerinde kadın ve erkek istihdamı sağlandı.2020 yılından beri Kadın Kooperatifleri ile bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları yakından takip ettik. Yasadıkları handikaplarda çözüm bulmaya özen gösterdik. Proje ekibimizin kurmuş olduğu WhatsApp grubu ile her daim iletişimde bulunarak bilgi paylaşımı yaptık. Kooperatiferimize ortak proje geliştirilmesi konusunda örnek kooperatifler ile bir araya gelmelerini sağladık Katıldığımız Şehir dışı fuarlarında en az 1 kadın kooperatifimizi ücretsiz fuarlara götürüp tanıtım ve satış yapmalarına destek sağladık. Ayrıca düzenli olarak bir araya geldiğimiz Kooperatiflerimizin sayısının 7’den 19’a ulaşmasının mutluluğunu yasıyoruz.Tamamlanan projelerErzurum Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi2. Etap Süte Değer Projesi3. Etap Süt Toplama Merkezleri Projesi4. Etap Süt Toplama Merkezleri ProjesiErzurum Ortak Pazarlama Ajansı (ER-OPA) ProjesiErzurum Çarsı Pazar Tanıtım ProjesiKalkınma eylem planımızBorsa Kompleksi ProjesiLisanslı Depoculuk ProjesiGastro Akademi ProjesiGastronomi LisesiTarım LisesiSüt Toplama Merkezleri ProjesiÖrnek Turizm Köyü ProjesiArı Köy ProjesiLezzet Haritası ProjesiErzurum İlinin Bitki Örtüsü haritasının Belirlenmesi ProjesiErzurum ili Doğru Yem Bitkisi Haritası Projesiİspir - Hınıs Organik Mera ProjesiTarıma Dayalı Damızlık ve Besi İhtisas Organize Sanayi BölgesiSeracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi