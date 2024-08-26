Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Erzurum oldu.17-25 Ağustos tarihlerinde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliğin yapıldığı festival kapsamında Özel Aras EDAŞ Müzesi de ziyaret edilen müzeler arasında yer aldı.Sorumluluk bölgesinde yaptığı faaliyetler ve yenilikçi misyonu ile sektöre değer katmaya devam eden Aras Elektrik, Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketi arasında bir ilke imza atarak özel müze statüsü kapsamında ilk ve tek elektrik müzesini kurmuştu.Kurumsal İletişim Müdürü Murat Caf: “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye’de ilk ve tek olan Özel Aras EDAŞ Müze’miz de ziyaret edilen müzeler arasındaydı. Elektrik tarihinin sergilendiği müzemiz, festivaldeki etkinlikler arasında yer alarak, kültür yolunun bir parçası oldu. Elektrik ile ilgili birçok eseri barındıran müzemiz, sadece festival boyunca değil, yılın her günü ziyaretçilerimiz tarafından ücretsiz olarak yerinde ve aynı zamanda https://my.matterport.com/show/?m=nJ4SvrRXtKX adresinden sanal olarak da adım adım panoramik bir şekilde gezilebiliyor” dedi.