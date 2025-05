Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce et ve süt ürünlerinin analizleri için numune kabulüne başlandı. Aynı zamanda yerel üreticilerin gıda ve yem ürünlerinin kalitesini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla özel istek gıda analiz ücretlerine yüzde 50 devlet desteği sağlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgedeki et ve sütte tür analizlerini yapmak için 2 milyon TL bütçeli Real Time PCR cihazı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce alınarak moleküler biyoloji laboratuvar birimi kuruldu. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce gıda ve yemlerde domuz, at, eşek, sığır, manda, koyun, keçi eti geni ve hayvan geni (vegan) ile süt ve süt ürünlerinde sığır, manda, koyun, keçi, DNA’sı aranması analizleri için numune kabulüne başlandı. Bu kapsamda coğrafi işaret tescilli Erzincan tulum peyniri üreticileri tulum peyniri tür analizlerini artık Erzincan’da yaptırabilecek.Öte yandan Erzincan Valiliği himayelerinde yerel üreticilerin gıda ve yem ürünlerinin kalitesini artırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol ile özel istek gıda analiz ücretlerine yüzde 50 destek sağlandı. 2024 yılında imzalanan protokol ile Türkiye’deki en uygun fiyatlı özel istek gıda analizleri Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde Erzincanlı üreticiler için sağlanılacak.