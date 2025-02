Erzurum’da EİT 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve kar üzerinde gerçekleştirilen at yarışları zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde, Yakutiye Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahalli At Yarışları’ etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 34 atın yarıştığı ve 3 kategoride düzenlenen yarışma 2 bin 200 metre uzunluğundaki karla kaplı arazide yapıldı. Start verilmesiyle kıran kırana geçen yarışlarda zaman zaman atlar kara takılarak düştü ve kazalar oldu. Azize Şengel Atlı Spor Kulübünden Kadir Taşdemir’in "Çatlı" isimli atı binicisi yere düşmesine rağmen yarışı bırakmadı ve ilk sırada bitiş çizgisine geldi. Ancak binici Kadir Taşdemir’i geride bıraktığı için bu birincilik değerlendirmeye alınmadı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, geçmişte olduğu gibi her zaman atlı sporlara destek vermeye ve yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.Yapılan yarışlar sonunda; A Grubunda Çayırtepe Atlı Spor Kulübünden Resul İspirli, B Grubunda Azize Şengel Atlı Spor Kulübünden Onur Korkmaz ve C grubundan Genç Dadaşlar Atlı Spor kulübünden Gökhan Bilgin birinci geldi. Dereceye giren sporculara kupa ve ödüller verildi. ’Mahalli At Yarışları’na AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Balkanı Mehmet Akif Dorman, Ülkü Ocakları Başkanı Mevlüt Özcan, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Hüseyin Güler, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.