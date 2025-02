Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Erzurum Gastronomi Turizmi Çalıştayı, Erzurum’un gastronomi değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve bu değerleri ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen çalıştayda, Erzurum’un zengin mutfak kültürü ve coğrafi işaretli ürünlerinin turizme kazandırılması konuları ele alındı.Nenehatun Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk ile akademisyenler, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı."Gastronomi, Turizmin Yükselen Değeri"Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum’un tarihi, kültürel ve gastronomik değerleriyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Erzurum, sahip olduğu kültürel mirası ve mutfak zenginliği ile gastronomi turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak, turizme kazandırmak ve Erzurum mutfağını bir marka haline dönüştürme adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu çalıştayın, Erzurum’un gastronomi turizmine yeni bir soluk katacapına inanıyorum.""Erzurum, 2025 Turizm Başkenti"Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gastronomi turizminin dünya çapında hızla yükselen bir trend olduğunu ve Erzurum’un bu alandaki fırsatları değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz, gastronomi anlamında dünyada öne çıkmış az sayıda ülkeden biridir. Hemen her ilimizde, ilçemizde hatta köylerimizde çok geniş bir yiyecek içecek çeşitliliğine rastlamaktayız. Coğrafi işaretli ürünlerin öne çıkmasıyla eşsiz gastronomi kültürümüz, kendini daha da gösterir hale gelmiştir. Güzel Türkiye’mizin birçok ili, kendine has yiyecek-içeceklerini tanıtmak, üretimini gerçekleştirmek ve yeni nesillerle eski nesiller arasında köprü görevi görebilecek bu değerleri sürdürülebilir kılmak için çalışmaktadır. Aynı amaçlarla şehrimiz de yoğun bir çaba içerisindedir" diye konuştu."Erzurum, Çok Çeşitli Kültürel Yapısıyla Büyük Bir Potansiyele Sahip"Binlerce yıllık geçmişe sahip Erzurum’un, kuzeyindeki İspir’den güneyindeki Karaçoban’a, doğusundaki Köprüköy’den batısındaki Aşkale’ye kadar farklı coğrafi özellikleri, florası, faunası ve çok çeşitli kültürel yapısıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu derin kültür yapımız yeme içme kültürümüzü de çeşitlendirmiş ve renklendirmiştir. Bu sayede ilimiz toplamda altmış coğrafi ürün tescili almıştır ki bunların 56 tanesi gastronomi ürünüdür. Kısa zamanda ulaşılan bu başarı, ilimizi Türkiye genelinde üçüncülüğe taşımıştır" ifadelerini kullandı."Gastronomi Ürünleri Nasıl Ekonomik Değere Dönüştürülmeli?"Çalıştayın temel amacının Erzurum’un gastronomi kültürünü tanıtmak kadar, bu kültürü ekonomik bir değere dönüştürmek olduğuna dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu başarının artarak devam edeceğine ve ilimizi her daim ön sıralarda tutacağına inancımız tamdır. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. İşte tam bu noktada düzenlemiş olduğumuz çalıştayımız, bu büyük potansiyelin ortaya çıkarılması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. Elbette ki bu değerlerin envanterini çıkarmak tek başına bir şey ifade etmeyecektir. Buradaki temel amaç; envanteri belirlenen ürünlerin nasıl satılabilir hale dönüştürecek ve ilimizin kalkınmasında nasıl bir rol oynayacağının tartışılmasıdır.Bu amaçla hareket eden çalıştay ekibimiz, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, yaklaşık bir yıldır gerçekleştirdikleri ilçe çalıştayları ile envanter tespitine yönelik çok değerli veriler topladılar. Bu çalıştayların son ayağı ise bugün gerçekleştirilecektir. İlçe çalıştaylarından elde edilen veriler siz değerli katılımcılarla paylaşılacak, üretim, pazarlama, dağıtım ve benzeri konulardaki sorunsallar ele alınarak tartışılacaktır. Netice olarak ortaya konulacak sonuç raporu tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır."Çalıştayda Bilgilendirme Sunumları GerçekleştirildiAçılış konuşmalarının ardından Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu, çalıştayın amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürü Resul Parlak, Erzurum’un UNESCO Şehirler Ağı 2025 başvurusu hakkında katılımcılara bilgi verdi.Program kapsamında verilen arada heyet, yöresel ürünlerin sergilendiği tanıtım stantlarını ziyaret ederek ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı. Çalıştay, gastronomi ve turizm alanında uzman akademisyenlerin sunumları ve sektör temsilcilerinin görüş alışverişi ile devam etti.Etkinliğin sonunda, Erzurum’un gastronomi turizmi açısından taşıdığı potansiyelin değerlendirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması ve Erzurum mutfağının tanıtımı konularında somut önerilerin yer aldığı bir sonuç raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.