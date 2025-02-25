Ağrı’da sokak hayvanlarının güvenliği ve sağlığı için alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak korunması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konularındaki yürütülen çalışmalar ve bundan sonra yapılacak adımlar ele alındı. Yapılan görüşmelerde, hayvanların korunmasına yönelik sürdürülen projelerin ve bu alanda alınacak önlemlerin önemi vurgulandı. Ayrıca, ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi."Etkin bir yol haritası belirleyeceğiz"Ağrı Valisi Mustafa Koç, son dönemde sokak hayvanlarının kontrolsüz hareketleri nedeniyle yaşanan saldırıların kamuoyunun en hassas gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve dezavantajlı bireyler için bu durum ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve hayvanlardan gelebilecek saldırıları önlemek adına bütüncül ve kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Öncelikli hedefimiz, sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesinin önüne geçmek, rehabilitasyon süreçlerini hızlandırmak ve bakımevlerinin kapasitelerini artırarak daha fazla hayvanın güvenli ortamlarda yaşamasını sağlamaktır. Aynı zamanda, yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışarak, risk taşıyan bölgelerde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temin edilmesi noktasında etkin bir yol haritası belirleyeceğiz. Bilinçlendirme çalışmaları da bu sürecin en önemli ayağıdır. Kamuoyunun, hayvanlara yönelik doğru tutum ve davranışlar konusunda bilgilendirilmesi, saldırganlık riski taşıyan durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğinin anlatılması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada eğitim programları düzenleyerek hem vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlayacak hem de hayvanlarla sağlıklı bir şekilde bir arada yaşamanın yollarını geliştireceğiz. Unutulmamalıdır ki, hem insanların güvenliği hem de hayvanların yaşam hakkı korunarak ortak bir çözüm üretmek mümkündür. Tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket ederek, bu soruna sürdürülebilir ve etkili çözümler bulacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.