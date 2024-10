Erzurum’da Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden hizmet alan devlet korumasındaki çocuklar konser verip sergi açtı.Erzurum’da devlet korumasındaki çocuklar konser verdi, tasarladıkları el sanatları ürünleri ziyaretçilere sundu. Erzurum Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen programa Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Aziziye Halk Eğitim Müdürü Abdullah Harun Ilıcalı, Erzurum Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şeyma Kılınç Beyoğlu, kamu kurum yöneticileri ve öğrenciler katıldı.ASH İl Müdürü Hasan Aykut, programda çocukların sanatla beslenerek geliştiğini söyledi. Koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı ortamda büyümeleri için özen gösterildiğini vurgulayan Aykut, "Bugün burada, Erzurum Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın emeklerini, yeteneklerini ve sanatlarını sergileyecekleri anlamlı programda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu etkinlik, sadece bir sergi veya konserden ibaret değil; çocuklarımızın azim, cesaret ve kararlılıklarını yansıttıkları, kendi potansiyellerini keşfettikleri bir platformdur. Her bir çocuğumuzun bu başarıya ulaşırken gösterdiği çaba, onların ne kadar güçlü ve bağımsız bireyler olarak yetiştiklerinin en güzel kanıtıdır. Birazdan çocuklarımızın seslendireceği birbirinden güzel eserleri dinleyecek, ardından açılışını yapacağımız sergide çocuklarımızın el emeği göz nuru çalışmaları göreceğiz. Tel kırmadan yapılan eserleri, yağlı boya tablolar, tezhip, hat ve ebru gibi birçok sanatsal çalışma, çocuklarımızın iç dünyalarını yansıtan ve yeteneklerini ortaya koyan muhteşem eserlerdir. Bu çalışmalar sadece birer sanat eseri değil, aynı zamanda çocuklarımızın üretken, kendine güvenen ve toplumun aktif bireyleri olma yolunda attıkları adımlardır. Onları geleceğe daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde hazırlamak bizlerin en önemli sorumluluklarından biridir. Çocuklarımızı güçlü, bağımsız ve üretken bireyler olarak yetiştirmek, toplumun temel taşlarını sağlamlaştırmanın yanı sıra geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Unutmayalım ki her bir çocuk geleceğimizin teminatıdır. Bu vesileyle Erzurum Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklarımıza başarılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.Konuşmaların ardından çocuklar tarafından Türk halk müziği konseri düzenlendi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği program izleyicilerden tam not aldı.Konserin ardından Vali Yardımcısı Berk, ASH İl Müdürü Aykut ve beraberindekilerle çocukların tasarladığı el sanatlarının bulunduğu sergiyi gezdi.