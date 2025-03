Erzurum’da Aile Yılı kapsamında düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının birincisi Rabia Birsen Göğercin’in konuk olduğu program gerçekleştirildi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa geniş bir katılım gösterildi. Programda, kadınların toplumdaki rolü, emeği ve başarıları ön plana çıkarıldı.Etkinlik öncesinde çeşitli kurumların kadın konulu eserlerinin yer aldığı stantlar açıldı. Bu stantlarda, kadınların tarihi, sanatsal ve akademik başarılarını yansıtan eserler sergilendi.Programın onur konuğu olarak katılan Rabia Birsen Göğercin, azmi ve başarısıyla milyonlara ilham veren bir isim olarak yaşadığı hayat mücadelesini paylaştı.Elim bir kaza sonucu elini kaybettiğini ve bu durum onu yıldırmadığını belirten Göğercin, ‘’Öncelikle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bugün burada, güçlü, azimli ve hayalleri peşinde koşan kadınlarla bir arada olmak benim için çok kıymetli. Hepimiz hayatın farklı alanlarında mücadele veriyoruz. Kimi zaman zorluklarla karşılaşıyoruz, kimi zaman pes etmeyi düşünüyoruz. Ama şunu hiç unutmamalıyız: Her kadının içinde büyük bir güç, büyük bir azim var. Ben de hayatım boyunca zorluklarla karşılaştım ama asla pes etmedim. Karşıma çıkan engelleri birer basamak olarak gördüm ve daha güçlü bir şekilde yoluma devam ettim. Kadınlar sadece bugün değil, her gün takdir edilmeli, desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir. Eğitimde, iş dünyasında, sanatta, sporda ve daha birçok alanda başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler istersek her şeyi başarabiliriz. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, emeği geçen herkese ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü yarınlar inşa etmek dileğiyle, Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun!"Program kapsamında ayrıca kadınların gücünü anlatan kısa film gösterimleri, müzik dinletileri ve "Yılın Kadını" ödül töreni düzenlendi. Bilim ve sağlık alanındaki katkılarıyla dikkat çeken Dr. Yasemin Erdoğan, "Yılın Kadını" seçildi.Müzik dinletisinde Dr. Derya Sahil Eroğlu ve kendisine kanunda eşlik eden İsmihan Erden sahne aldı.Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ise kadınların eğitime, istihdama ve karar alma mekanizmalarına katılımının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kadın, ailenin ve toplumun temel taşıdır. Erzurum’daki Kadın Konukevi ve ŞÖNİM Müdürlükleriyle kadınların yanında olmaya devam ediyoruz. Ancak kadınların yalnızca destek mekanizmalarına ihtiyacı yoktur; onlar, hayatın her alanına yön veren güçlü bireylerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi, "Kadın, hayata değer katan, ailesinin ve toplumun temel direğidir." Bizler, güçlü kadınların güçlü toplumlar inşa ettiğine inanıyor, kadınların emekleriyle ülkemizin her alanda yükseldiğini görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın da belirttiği üzere, kadınların eğitime, istihdama ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımı, ülkemizin gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Kadın demek, üretkenlik demektir. Kadın, ailesinin ve toplumunun geleceğini şekillendiren en büyük güçtür. Anneler, öğretmenler, bilim insanları, girişimciler, sanatçılar ve her meslekten kadınlar, büyük bir azim ve fedakârlıkla ülkemize katkı sunmaktadır. Bugün her alanda başarılarıyla göğsümüzü kabartan kadınları yürekten alkışlıyoruz. İl Müdürlüğümüzce, kadınların güçlenmesi için birçok önemli çalışmayı yürütmekteyiz. Erzurum’daki Kadın Konukevi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), kadınların her türlü desteğe ulaşabilmesi için hizmet vermektedir. Ancak biz kadınların yalnızca destek mekanizmalarına ihtiyacı olmadığını, aksine hayatın her alanına varlıklarıyla yön verdiklerini biliyoruz. Büyük bir özveriyle çalışan, kalkınmada önemli rol oynayan tüm kadınlar ülkemizin geleceğini inşa eden güçlü bireylerdir. Kadınların azmi, çalışkanlığı ve fedakârlığı, Türkiye’nin en büyük gücüdür.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: "Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir." Bugün aramızda bulunan, azmi ve başarısıyla tüm kadınlara ilham veren Kim Milyoner Olmak İster birincisi Rabia Birsen Göğercin ile gerçekleştireceğimiz söyleşinin sizlere değer katacağına inanıyor ve keyifli bir program diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, kadınların hayatımıza kattığı eşsiz değeri bir kez daha vurguluyor 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. "Program, plaket takdimleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınların her alandaki başarılarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda düzenlene programa Programa, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.