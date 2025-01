Erzurum’da şehrin afet ve belalardan korunması için 16. yüzyılda Pir Ali Baba tarafından başlatılan 1001 hatim geleneği asırlardır yaşatılıyor. Okunan hatimlerin duası 17 Ocak’ta Ulu Cami’de yapılacak.Erzurum’da halkın sabah namazından önce asırlık camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur’an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay boyunca şehirde ikinci bir Ramazan havası estiriyor. Bir ay süren ve 17 Ocak’ta yapılacak dua ile tamamlanacak olan 1001 hatim geleneğini 1500’lü yıllarda yaşamış olan Pir Ali Baba Hazretleri’nin başlattığını ifade eden Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, “O alim, abid ve fazıl bir insan. Bu geleneği başlatırken hedefi başta Erzurum’umuz olmak üzere bu cennet vatanımızın her türlü maddi manevi sıkıntılardan, hastalıklardan, savaşlardan korunmasıydı. Mevlamızın bir anlamda manevi korumasını elimize alalım. Bu niyetle başlamış. Yaklaşık 500 yıldan beri de Dadaşlar diyarı Erzurum’umuzda bu güzel gelenek devam ediyor. Bu sene Aralık ayının 13’ünde başladık. İnşallah bu önümüzdeki Cuma günü, ayın 17’si itibarıyla da 1001 hatmimizin duasını yapacağız” dedi.“Kur’an aşığı bir şehir”Müftü Can, Erzurum’da 1001 hatimle daha da güzelleşen günlerin ve anların farklı bir iklime sahip olduğunu vurgulayarak, “Keşke bu güzelliği, bu cennet vatanımızdaki bütün kardeşlerimiz görebilse. Mevlamız, İbrahim Suresi’nin son ayetinde buyurur ya; ’Bu Kur’an insanlar için bir mektuptur, tebliğdir, bildiridir.’ Bu mektup Erzurum’da işte bütün camilerimizde okunuyor ama Ayaz Paşa Camimizde sabah 03.30’da başlayıp, sabah namazının akabinde işte İhmal Camii’nde her gün akşam yatsı arasında, diğer camilerimizde de Allah kelamı doya doya okunuyor. Allah’ın kelamının bizler açısından ne anlama geldiğini, olmazsa olmazımız olduğunu Erzurum’daki halkımız, cemaatimiz çok iyi biliyor. Bundan dolayı da Erzurum halkı elhamdülillah Kur’an aşığı. Kur’an’ın okunduğu yerde, anlatıldığı yerde orayı bereketlendiren çok güzel bir ortam var” diye konuştu.Okunan tüm hatimlerin duasının Ulu Cami’de iki ayrı programla yapılacağını ifade eden Müftü Can, sözlerini şöyle sürdürdü:“Cuma günü inşallah sabahleyin Ulu Camimizde saat 09.00’da başlayacak programımız. Tilavet secdeleri de okunacak. Arasında o güzel sesleriyle hafızlarımız aşırıları okuyacaklar. Akabinde de inşallah Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doçent Doktor Burhan İşleyen hocamızın konuşmasını dinleyeceğiz ve akabinde de inşallah yapılan hatimlerin komple Erzurum geneli, Türkiye genelinde okunan hatimlerin hepsinin duasını yapmak suretiyle cuma namazına geçeceğiz inşallah. Hanımlar için de inşallah cumartesi günü, ayın 18’inde yine Ulu Cami’de sabah 09.00’da başlayacak. O da öğle namazı itibariyle bitmiş olacak. Gerek erkeklere, gerekse bayanlara sesleniyorum. Bu Kur’an ziyafetini, dua ziyafetini kaçırmasınlar."Üç ayların bereket ayları olduğunu ifade eden Müftü Can, ”Tam bir bereket mevsimi bizim açımızdan. Mevlamızın muhabbetini daha fazla elde etme mevsimidir. Peygamber Efendimizin o güzel duasıyla, ‘Allah’ım recep ve şaban ayını hakkımızda mübarek eyle. Bizleri ramazan ayına ulaştır.’ Bir anlamda Ramazan-ı Şerif’in bir provası gibi oluyor. Elhamdülillah gerek 1001 hatimle, gerek bu arada Kur’an-ı Kerim’i okuyarak, anlamaya çalışarak ki, sadece burada biz Kur’an-ı Kerim okumuyoruz. Aralarda hocalarımız okuduğumuz surelerden, ayetlerden açıklamalar yapmak suretiyle camiye gelen cemaatimizi bilgilendiriyorlar” dedi.