Erzurum Valiliğince Palandöken Kayak Merkezindeki güvenlik önlemleri ve alınması gereken tedbirler ilgili genel emir yayınlandı.Kamuoyu ile paylaşılan karar metninde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla Palandöken Kayak Merkezinde faaliyet gösteren tüm kamu kurumu ve özel işletmelerin almaları gereken tedbirler sıralandı.Kararlar arasında, tehlikeli bölgeleri gösteren levhaların hazırlanması, doğa yürüyüşlerinin izinsiz gerçekleştirilemeyeceği, alkollü kayak yapılmasına müsaade edilmeyeceği ve Kayak Federasyonu’nca bölgeyi iyi bilen, kayak öğretmenlerinden lisansı olan 3 kişilik bir tim oluşturulacağı maddeleri dikkat çekti.Genel emirin kararları şu şekilde;-Çığ bölgesine girenler ile pist dışında kalan dağ, tepe, yamaç, dere ve benzeri yerlerde kayak yapanlara Jandarma ve Polis tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında Emre Aykırı Davranıştan işlem yapılacaktır. (Kış Sezonu)-Kayak merkezi içerisinde kayak yapan misafirler ve sporcuların kayak yaptıkları esnada kask takması kendi can güvenliği için gerekmektedir. Yapılan ikazlara rağmen kask kullanmayanlara, belirlenen, Snowtrack ile kayak yapmaya hazırlanmamış alanlar dışında kayak yapanlara idari yaptırım uygulanacaktır. (Kış Sezonu)-Kurtarma ve tahliye durumlarında gerekli faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde icra edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)-Jandarma sorumluluk alanında kayak merkezlerinin genel emniyet ve asayiş sağlanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Kurtarma ve tahliye durumlarında gerekli faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlarla (JAK, PAK, AFAD, İtfaiye, Ejder 3200 arama kurtarma ekipleri) koordineli bir şekilde icra edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)-Kayak Merkezlerine ulaşımın sağlandığı ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm yollarda kar mücadelesi ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aksatılmadan yapılacak, tüm yolların sezon boyunca açık tutulması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)-Vatandaşların sorumluluklarını belirten ve tehlikeli bölgeleri gösteren işaret ve levhaların hazırlanması sağlanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yapan, başkasının güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslar tespit edildiği takdirde skipass kartları iptal edilecektir. (Kış Sezonu)-Pist üzerindeki tehlikeli bölgelerin, karların erimesiyle ortaya çıkan taş, kaya, toprak parçası vb. kayakçıların sakatlanmasına sebep olabilecek engellerin ve uyarı levhalarının belirlenen standartlara uygun hale getirilerek yerlerine konulması sağlanacaktır. (Kış Sezonu-Kayak Merkezlerinde, icra edilecek faaliyetlerde (sportif faaliyetlerde, turnuva vb.) ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır. İzin alınmadan yapılan faaliyetlerin tespiti halinde ilgili mevzuat uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu-Olağanüstü dönemlerde Polis, Jandarma ve AFAD ile birlikte görev yapmak üzere bölgeyi iyi bilen kayak öğretmenlerinden lisansı olan 3 kişilik bir tim oluşturulacak, bu kişilerin iletişim ve kimlik bilgileri genel kolluk kuvvetine (Jandarma ve Polis) bildirilecektir. (Yaz-Kış Sezonu-Olası risk alanlarında (çığ bölgeleri, pistin dışında kalan alanlar, telesiyej altları, vb.) önlem gözetmeksizin risk alınması ve riskli alanlara yaklaşılması neticesinde oluşacak olumsuz sonuçlar misafirlerin sorumluluğundadır-Dağ tırmanışları, doğa yürüyüşleri için Palandöken Kaymakamlığından gerekli izinler alındıktan sonra ilgili genel kolluk kuvvetine (Jandarma veya Polis) bildirim yapılmadan faaliyete geçilmeyecektir.-Kayak merkezlerine, kayak yapmak dışında bir amaç ile yaya gezinen, poşet ile kayan, fotoğrafçılar vb. dahil girilmesi engellenecektir.- Palandöken Kayak Merkezi içerisinde müşteri çekmek veya yönlendirmek maksadıyla hanutçuluk, değnekçilik, çığırtkanlık ve benzeri şekilde tabir edilen faaliyetlere müsaade edilmeyecek; aykırı hareket eden kişilere karşı ilgili mevzuat kapsamında adli ve idari işlemler tesis edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)-Kayak yapmadığı ve ara verdiği zamanlarda kayaklarını ve ekipmanlarını pist üzerine bırakan sporcuların ve misafirlerin kayak ekipmanlarının diğer kayakçı ve snowboardculara engel olması durumlarında, kafe, telesiyej, gondol istasyon önlerine vb. bölgelerde bırakılması durumunda Jandarma, JAK, PAK ve Ejder 3200 görevlileri tarafından ikaz edilecektir. İkaza rağmen kayaklarını ve ekipmanlarını diğer kayakçıları tehlikeye düşürecek yerlerde bırakanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapılacaktır. (Kış Sezonu)-Kayak Merkezi giriş alanı, 0 (Sıfır) noktasında belirlenen alan dışında (Ek-5’te gösterilen) kızak ile kayak yapan misafirler uyarılacak ve uyarılara rağmen kural ihlalinde bulunanlara cezai müeyyide uygulanacaktır. (Kış Sezonu)-Orman yangınları ile mücadele kapsamında; Palandöken Kayak Merkezi alanı sınırları içerisinde ateş yakılması engellenecek ve bu sınırlar içerisinde mangal yapılmasına müsaade edilmeyecek, tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)- Palandöken Kayak Merkezi alanı sınırları içerisinde kamp, çadır vb. faaliyetlerin yapılmasına Palandöken Kaymakamlığının onayı olmadan izin verilmeyecektir. (Yaz-Kış Sezonu)-Palandöken J.Krk.K.lığı sorumluluk alanı içerisinde izinsiz havai fişek atılmayacak, tespiti halinde yürürlükteki mevzuatlar kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Çığ bölgesine (Ek-1-2-3) girenler ile pist dışında kalan dağ, tepe, yamaç, dere ve benzeri yerlerde kayak yapanlara Jandarma ve Polis tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında Emre Aykırı Davranıştan işlem yapılacaktır. (Kış Sezonu)-Kayak merkezi içerisinde kayak yapan misafirler ve sporcuların kayak yaptıkları esnada kask takması kendi can güvenliği için gerekmektedir. Yapılan ikazlara rağmen kask kullanmayanlara, belirlenen, Snowtrack ile kayak yapmaya hazırlanmamış alanlar dışında kayak yapanlara idari yaptırım uygulanacaktır. (Kış Sezonu)-Kayak Merkezlerinde bulunan pistlerde yaralanan ve mahsur kalan sporcu ve misafirlerin, sağlık personelinin görüşü doğrultusunda, Ejder 3200 A.Ş. arama kurtarma ve JAK ekipleriyle birlikte kar motoru veya kızaklı sedye ile taşınması ve sağlık ekiplerine nakledilmesi sağlanacaktır. (Kış Sezonu)-Kayak merkezlerinde kurallara uymayan vatandaşlara ikazlar yapılacaktır. Gerektiğinde idari yaptırım uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Açılış, tören vb. nedenlerle ilave tedbir gerektiren durumlarda yeteri kadar ekip görevlendirilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)-Orman yangınları ile mücadele kapsamında; kayak merkezleri Polis sorumluluk bölgelerinde ateş yakılması engellenecek ve bu sınırlar içerisinde mangal yapılmasına müsaade edilmeyecek, tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Kayak Merkezlerinde bulunan kamu ve özel sektör tesislerinde çıkabilecek yangınlara karşı gereken tedbirler alınacak, itfaiye yetkilileri tarafından kamu misafirhanesi ve özel otellerin yangın merdivenlerinin kullanıma elverişliliği yerinde kontrol edilecek, eksiklikler tespit edilip sezon başlamadan eksikliklerin giderilmesi sağlanacak, yangın merdivenlerinin kullanışlı olduğuna dair rapor tanzim edilecektir. Ayrıca buz sarkıtları ve kar düşme tehlikesine karşı tesisler itfaiye yetkilileri tarafından denetime ve kontrole tabi tutularak gerekli uyarılar yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Valilik ve Palandöken Kaymakamlığınca uygun görülen ve Kayak Merkezlerinde icra edilecek etkinlik ve diğer sesli aktivitelerde başkasının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmeler; Kabahatler Kanunu ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, belirli bir plan dâhilinde denetlenecek ve aykırı hareket edenler hakkında idari işlem yapılacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Sorumluluk bölgesi dahilinde sezon boyunca trafik işaret ve levhaları kontrol edilecek; yıpranmış, yıkılmış ve kar altında kalmış olanların en kısa sürede yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Kayak merkezleri ve çevresinde temizlik, çöp toplama vb. tedbirlerinin alınması ilgili belediye başkanlığı (Palandöken Belediyesi) tarafından sağlanacaktır. Özel günlerde (konser, etkinlik, kutlama vb.) ek tedbir alınacaktır. Çöp toplama merkezleri dışına çöp dökenler hakkında idari yaptırım uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Kayak Merkezlerinde, icra edilecek tüm faaliyetlerde (açılış, kutlama, yarış, turnuva vb.) ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır. Yetki sınırlarına göre Jandarma’ya etkinlik tarihinden birkaç gün öncesinde bildirim yapılacaktır. İzin alınmadan yapılan faaliyetlerin tespitinde ilgili mevzuat uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Kayak pistlerinin açık ve kullanımda olduğu zamanlarda, acil durumlar dışında, lojistik ve ulaşım ihtiyacı hallinde snowtrack ve kar motorlarının pistlere girmesine kontrollü izin verilecektir. (Kış-Sezonu)-Kızak pisti olarak ayrılan alanlara kayak ve snowboard ile kayak yapan misafirlerin girmesini engelleyecek önlem ve tedbirlerin alınması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)-Mekanik tesislerin (yürüyen halı, telesiyej ve gondol) periyodik bakımı, kontrolü ve denetimi yapılacaktır. Yapılan iş ve işlemler raporlanarak muhafaza edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)-Ejder 3200 Anonim Şirketi tarafından pistlerin tehlikeli bölgelerine, pist sınırlarına ve pist bitiminde gerekli tedbirler alınacaktır. (Kış Sezonu)-AFAD İl Müdürlüğü tarafından Kayak Merkezlerinde meydana gelen tüm kaybolma, mahsur kalma, çığ düşmesi gibi olaylara müdahale edebilmek maksadıyla her an göreve hazır ekip ve ekipman bulundurulacak, müdahale faaliyetinin büyüklüğüne göre AFAD ekibi, PAK ve JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri ile ortak hareket edecektir. Afet durumlarında gerekli koordinasyonu AFAD İl Müdürlüğü sağlayacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Ejder 3200 A.Ş. ile koordineli şekilde kayak merkezlerinden RASAT (kar yüksekliğinin ve yoğunluğunun ölçümü) testi ve çığ bölgelerinin tespitinin yapılması sağlanacaktır. (Kış Sezonu)-Kayak merkezleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde; belgesiz, izinsiz rehberlik ve kaçak tur faaliyeti yürüten şahıs ve işletmelere yönelik kontrol ve denetleme faaliyetleri icra edilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)-Gençlik ve Spor Bakanlığı - Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından verilen antrenörlük belgesine sahip antrenörlerin, elit sporcu yetiştirmek amacıyla kulüpler nezdindeki çalışmaları desteklenecek ve antrenman olanakları sağlanacaktır.-Kayak Merkezlerinde, icra edilecek faaliyetlerde (sportif faaliyetlerde, turnuva vb.) ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır. İzin alınmadan yapılan faaliyetlerin tespiti halinde ilgili mevzuat uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Elektrik arızalarına süratle müdahale edilecektir. Kar mücadelesine engel olan aydınlatma direklerinin yerleri değiştirilecek, devrik aydınlatma direklerinin tamiri en kısa sürede yapılacak ve aydınlatması yetersiz alanlar tespit edilerek eksikler giderilecektir. (Yaz-Kış Sezonu)-Pistlerde ve dağ yolunda yola devrilen ağaçlar kaldırılacak, yollarda ve pistlerde devrilme tehlikesi arz eden ağaçların ise mevzuat çerçevesinde kesilmesi sağlanacaktır. (Yaz-Kış Sezonu)-Kayak Merkezlerinde, doktor, sağlık personeli ve yeteri kadar ambulans bulundurulacaktır. (Kış Sezonu)-Kayak merkezlerinde, yolların açık tutulması, hasar gören bariyerlerin onarılması ve tedarikinin yapılması, yıpranmış yıkılmış ve kar altında kalmış trafik levha ve işaretlerinin en kısa sürede yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. (Kış Sezonu)-Palandöken Kayak Merkezi girişi olan ve 0 (sıfır) noktası olarak adlandırılan bölge (Palandöken yazısından başlayıp özel güvenlik kulübesi, Jandarma noktası, Polat Otel telesiyej noktası, Dedeman Ski-Lodge Otel bahçesi ile çevrili alan) araç trafiğine kapatılacaktır. Güvenlik noktasından itibaren hiçbir aracın girişine ve çıkışına müsaade edilmeyecektir.-İl protokolüne ait en fazla 3 araç ile Jandarma, JAK araçları, Ambulanslar belirlenecek park alanlarında park edecektir. Yeterli alan olmaması halinde alternatif park alanlarına yönlendirilecektir.-Kayak merkezlerine, kayak yapmak dışında bir amaç ile yaya gezinen, poşet ile kayan, fotoğrafçılar vb. dahil girilmesi engellenecektir.-Kızak pisti (Ek-5), Kapsül Kafe’nin batı kenarının kullanılmasının uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Kayak pistlerinde kızakla kaymak yasaklanmıştır.