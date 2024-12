Erzurum Ovası’nda tilkinin av macerası

Erzurum’da yoğun kar yağışı ile beyaza bürünen ovada, bir tilki yiyecek bulmak için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalıştı. O anlar usta doğa fotoğrafçısı Ahmet Tarkan Salman tarafından an be an görüntülendi.