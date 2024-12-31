Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir yıl içerisinde açılan bin 540 kursta 26 bin vatandaşa eğitim verildi.Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çalışmalarını ve kurslarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Okuma yazmadan hasta ve yaşlı bakıma, tekstilden aşçılığa kadar 75 farklı alanda binlerce kurs açan Halk Eğitim Merkezi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bir yıl içerisinde açılan bin 540 kursta, 26 bin 200 vatandaşa eğitim verildi. Yediden yetmişe her kesime hitap eden kurslar sayesinde vatandaşlar, birçok alanda kendini geliştirme fırsatı yakaladı. Bir yandan sosyalleşen bir yandan da öğrenen kursiyerler, aynı zamanda aile ekonomilerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.2024 yılında bin 550 kurs faaliyeti icra ettiklerini dile getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, “Bu bin 550 kursta 26 bin 200 vatandaşımıza kurs hizmeti verdik. Bu rakamlar 1 Ocaktan 31 Aralığa kadar. Bizler Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü olarak kurslarımızı planlarken istihdama yönelik olmasına da dikkat ederek kurs çeşitliliğini arttırmak niyetindeyiz. Bu konuda da muvaffak olduk. 75 alanda kurs faaliyetleri icra etmekteyiz. Bu 75 alanda 3 bin 500’e yakın kurs programı var. Bu kurs programlarının yüzde 68’e yakını mesleki kurslardır. Bizlerde ilimizdeki istihdama yönelik faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği içinde bu kurslarımızı planlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürümüzün de projesi dahilinde Organize Sanayi Bölgesinde toplantı yaptık. Bu toplantı neticesinde de Organize Sanayi Bölgesindeki istihdama yönelik sayıların kurumumuza iletilmesi bu sayılara yönelik kurslar planlanması ve bu kurslarda başarılı olan kursiyerlerimizin Organize Sanayi Bölgesine istihdam edilmesine yönelik sözlü bir mutabakata vardık. İlerleyen günlerde belki bir iş birliği protokolü resmi olarak yapılır” dedi.Tabar, “Amacımız vatandaşımızın tüm alanlardaki eğitim ihtiyacını karşılamak. Buna 36 aylık çocuk destek merkezi veya çocuk oyun odası kursuna gelen çocuklarımızdan, ileri yaştaki bütün vatandaşlarımıza kadar kursları vermek istiyoruz. Kurslarımız maliyetine göre gruplara ayrılıyor. Bizim sosyal kültürel, mesleki, kişisel gelişim kurslarımız var. 75 alanda kurs hizmeti vermekteyiz. Öncelikle okuma yazma kurslarında artık cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktığımız bu dönemde okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmamasını istiyoruz. Bu yönde de kurslarımız devam ediyor. Aktif olarak 4 kursumuz var. Örgün eğitimdeki çocuklarımıza da yoğun destek veriyoruz. Okullarımızdaki eğitimi de destekliyoruz. Çünkü okullarımız eğitimin, öğretimin kaynağı” diye konuştu.