Türk Kızılay Erzurum Engelliler Meclisi, Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde, Gürcükapı Polis Merkezini ziyaret etti, çalışan memurların gününü kutladı.Türk Kızılayı Erzurum Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, 10 Nisan 1845 yılında polis nizamnamesinin yayımlanmasıyla Türk Polis teşkilatının kurulduğunu ifade ederek; "180 yıldır vatan topraklarındaki asayişin berkemal olması adına cansiperane çalışıp vazifelerini yapmaktadırlar. Kar kış, sıcak soğuk, yağmur çamur, demeden gerek vatan müdafaası gerekse asayişle ilgili mevzularda fedakârlıklarını ve sadakatlerini her görev başlangıcında ispat etme kabiliyet ve kararlılığına sahip olan polisimizin her zaman yanında olacağız" dedi.Türk Kızılay Erzurum Engelliler Meclisi, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü münasebetiyle Türk Kızılayı adına yaptırdıkları pastayı Gürcükapı Polis Merkezine götürerek polis günü ve haftasının anısına yaş pastayı keserek polislere ikram ettiler. Gürcükapı Polis Merkezi Başkomiseri Nizam Güneş’de Türk Kızılayı Erzurum Engelliler Meclisinin bu güzel jestine çok duygulandıklarını ifade ederek Türk Milletinin her zaman emrinde olduklarını ifade ettiler.Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Erzurum İl Emniyet Müdürümüz Kadir Yırtar’ı da ziyaret etti