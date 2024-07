Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer güven tazeledi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Erzurum Kent Konseyi dördüncü genel kurulunda divan başkanlığını Cemil Uygur, Katip Üyeliği ise Lokman Karataş ve Av. Hakan Karadabağ yaptı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan’ın katıldığı Kent Konseyi Genel Kurulu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve yönetiminin önemli projelerde fedakarlıklar yaparak başarılı çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek teşekkür etti.’Erzurum Avrupa’nın Davos’u olacak’Genel kurulda yatırımların slayt gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, kent konseylerinin sivil toplum kuruluşlarının çatısı olduğunun altını çizen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ’Her türlü zorluğun üstesinden, yine sizlerden aldığımız güç ve destekle geldik. Erzurum gelişim ve değişim düreci ile taçlanıyor” dedi.Başkan Sekmen konuşmasının devamında, “Gönül Belediyeciliği ilkesiyle vatandaşlarımıza hizmetkâr olduk. Bizim başarı hikâyemizde teşkilat mensuplarımızdan müşahitlerimize, İlçe ana kademe başkanlarımızdan kadın kollarına, gençlik kollarımızdan, İl Başkanımızdan İl yönetimine, Milletvekillerimizden Bakanlarımıza, genel merkez yöneticilerimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar herkesin emeği vardır. Bu kadim şehre hizmetkâr olmaktan başka hiçbir muradı olmayan Mehmet Sekmen kardeşinizin ilk günkü aşk ve heyecanla çarpan yüreği var. Nasip olursa Erzurum’u ‘yaşanabilir ve modern bir kent’ haline dönüştürecek yol haritamız var, düşlerimiz var. Ve biz bu düşlerimizi Allah’ın izniyle yine sizlerden alacağımız güç ve destekle gerçekleştireceğiz. Erzurum Avrupa’nın yeni Davos’u olacak. Kent Konseyi’miz belediyemiz ile halkımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Kent konseylerinin görevi; bulundukları şehir ve ilçelere artı değer katmak ve kentlerinin gelişimine katkı sunmaktır. Erzurum Kent Konseyimiz de hayata geçirdiği çalışmalar ve ürettiği projelerle değer katmaktadır. Talep ve önerileri hizmetlerimize rehberlik etti. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a olan sevgisinin yanı sıra, destekleri ile genel anlamda yaptığımız yatırımları adeta taçlandırdığımız yerel hizmetlerimizle ilimizde topyekûn bir gelişim ve değişim süreci yaşıyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşamadık.Erzurum gelişim ve değişim süreci ile taçlanıyorŞehrimizde zarafeti ön plana çıkaran dev adımlar atarak, hem kent merkezimize hem de ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Hemşehrilerimizle iç içeyiz. Onların derdini, sıkıntısını, talebini, eleştirisini birinci ağızdan dinliyoruz. Kurumlar, insan bedeni gibidir, şehrin bedenini inşa eder ama o şehre ruh veren şehrin insanı ve sivil toplumdur. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre şekillendiriyoruz. Bugüne kadar iş birliği içinde çalıştığımız Erzurum Kent Konseyi’nin değerli Başkanı Hüseyin Tanfer kardeşime, kıymetli yöneticilerine yapılan dördüncü genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bugüne kadar yapmış oldukları hizmet desteği adına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Erzurum için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.’Erzurum’u birlikte daha ileriye taşıyacağız’Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, yaptığı konuşmada üç yılda pozitif çalışma dönemi geçirerek önemli sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.Kent Konseyi’nin çalışmalarını faaliyet raporunun okunmasından sonra, yapılan genel kurulda katılımcıların tamamının oyunu alan mevcut Başkan Hüseyin Tanfer, dördüncü kez Erzurum Kent Konseyi Başkanlığı’na seçildi.Başkan Tanfer, “Kent Konseyleri siyaset üstü bir yapıdır. Bünyesinde her ideolojiden, inançtan, sosyal statüden kişiler yer alır. Bu kişiler gönüllülük ilkesi doğrultusunda, insan hayatına ve şehrin estetiğine anlam ve değer katmak için çalışır. Sosyal dayanışma, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla oluşturulan Erzurum Kent Konseyi olarak inşallah daha güzel projelere imza atacağız. Biz beraber olacağız, bir olacağız. Toplumumuzda son zamanlarda kadına yönelik şiddet olayları, hepimizi derinden üzüyor. Cinayetler işleniyor. Bunun ilgili komisyon kuracağız. Erzurum’da bir Mehmet Sekmen vizyonu bu şehre takdirliktir, toplumla iç içe hizmet anlayışı tek makam sahibi olarak görüyorum. Bu şehrin değerlerine değer katacağız. Erzurum Kent Konseyi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu şehirlerin değerlerine değer katacağız, sahip çıkacağız.Milli eğitim müfredatı ile mesnetsiz suçlamalar yapılan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, bizim için çok kıymetlimizdir, bizim hemşehrimizdir, yürekli, vakur ve dik duruşlu Yusuf Tekin’dir. Sayın Bakanımız Tekin, yüreğimizdir, her zaman destekçisiyiz. Yine Erzurum sevdalısı, yardımsever kişilik iş adamı Acun Ilıcalı kardeşimizi de bağrımıza basıyoruz. Bütün kalbimizle destekleyeceğiz. Biz sahiplenmeliyiz, bir birimizi sevmeliyiz, Erzurum’un kalkınmasını mı istiyoruz. Biz kol kola girerek yürümesini bilmeliyiz. Arkadaşım el filesini sahip çıkarken biz adamımıza sahip çıkacağız kalkınmak mı istiyoruz, bir olacağız. İnşallah Palandöken’e teleferik, Taşmağazalar, Hacı Cuma projelerini, nasip olursa hayata geçirecek. Bu şehrin kalkınmasında en büyük anahtar şudur; birbirimizi sevmektir. Öncelikle kadim şehrimizin gelişimine destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dadaşlar diyarı Erzurum’a olan sevgisini, hassasiyetini, samimiyetini biliyoruz. Erzurum Kent Konseyi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Erzurum’a tecrübe ve birikimi ile şehrimize yatırımlar kazandırarak projeleri hayata geçiren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e, Alt Belediye Başkanlarımıza, Kurum Daire Başkanlarımıza, gecesine, gündüzüne katarak fedakarca çalışan emekçi personeline yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde, Erzurum’u birlikte daha ileriye taşımak için çalışacağız” diye konuştu.Hüseyin Tanfer’in başkanlığında oluşturulan Erzurum Kent Konseyi’nin yeni yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: ’Köksal Yavuz, Lokman Düzgün, Levent Çakmur, Hakan Kocaoğlu, Hakan Karadabağ, Cemil Uygur, Sinan Oral, Lokman Karataş, İlker Özkara, Dilek Okuyucu, Ayşe Alemdar, Emirhan Keleş, Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, Gülsem Şehmuz, Lütfi Turan, Sema Kulunçkıran, Pınar Burkankulu Karadeniz, Abdulnasır Polat, Mahmut Yılmaz, Aziz Adıbelli, Mahmut Temel, Sadullah Efe, Burhanettin Yeşilyurt, Ergün Engin, İsmail Çakır, Cem Bakırcı, Zeki Adil, Necmettin Koç, Yavuz Sarı, Fikriye Tohumcu, Cemal Korkmaz, İslam Yıldırım, Abdullah Yüksel, Abdullah Keleşoğlu, Gökhan Seven, Bünyamin Aslan, Haldun Tuzcuay, Salih Mesci, Gamze İspirli, Şengül Tan, Selami Bağaçlı, Soner Özyurt’Yapılan seçimin ardından Kent Konseyi Üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.