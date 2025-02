Erzurumlu İş İnsanı Makine Mühendisi Mustafa Badur, 3D Baskı ve Dijital Üretim Merkezi’nin kapılarını hizmete açtı.Makine Mühendisi Mustafa Badur, 3D Baskı ve Dijital Üretim Merkezi, dünya üzerindeki en büyük ve en gelişmiş 3D baskı ve dijital üretim Ar-Ge merkezlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Bu merkez, dünyanın en büyük sektörlerini sürdürülebilir teknolojik inovasyonla dönüştürme misyonumuzda büyük bir adım atmamızı sağlıyor. Dijital üretimin avantajlarını daha da açığa çıkarmak için Erzurum’da müşterilerimizi üstün endüstriyel 3D baskı uzmanlığı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erzurum’a hayırlı, uğurlu olsun" dedi.Badur, 3D üç boyutlu baskı projesine her geçen gün talebin arttığını ifade ederek şunları söyledi: "3D yazıcı teknolojisini üretime, Geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı ve verimli üretim yapan 3D yazıcılar, enerji ve malzeme tasarrufu sağlamanın yanı sıra kavisli ve keskin hatlı tasarımlarda kolaylık sunuyor. Bu merkez, dünyanın en büyük sektörlerini sürdürülebilir teknolojik inovasyonla dönüştürme misyonumuzda büyük bir adım atmamızı sağlıyor."3D ile çevre dostu üretim"Üç boyutlu yazıcılar gibi yeni üretim teknikleri, geleneksel üretim teknikleri ile birleştirildiğinde, hayal gücünün sınırlarını zorlayacak tasarımlar oluşturabilir. Bu sebeple, gelecekte önemli bir yeri olduğu düşünülen üç boyutlu yazıcılar ile üç boyutlu plastik imalatı ürünleri tasarım projesine başladık. Burada hizmetimiz piyasa insanların plastik ürünlerini uygun fiyatlarda sunmaktır. Endüstriyel ürünlerle, teknolojik endüstriyel ürünlerle örneğin aracınız klima ızgarası kırılmış ancak piyasada bunu bulamıyorsunuz bizde mevcut, araç jant kapağı dahil araç, medikal arge projeleri, endüstriyel imalat, dekor ürünleri üretiminde hizmetinizdeyiz. 3-D üç boyutlu baskıda plastiğin imal edildiği her alanda biz varız. Aynı zamanda 3D ile çevre dostu üretim yapmış oluyoruz."Her türlü hediyelik ürün imalatı mevcut"Doğu’da ilk defa Erzurum’da 3D projesini profesyonel olarak hizmete sunduk. Bizde üç boyutlu yazıcı ile tarayıcı hizmeti ile üç boyutlu fotoğraflayarak bilgisayar ortamına aktararak daha sonra çeşitli kem yazılı araçları ile birlikte baskıya hazır hale getirdikten sonra, baskıya hazır duruma getirilmiş oluyor. Aynı zamanda dişçilik sektöründe de varız. İmplant kalıp üretimi, sanat tasarımlarında , reklam ürünlerinden, özel hediye eşyaları, özel tasarımda, İşin mühendisliğinde de sanatında biz varız."Kullandığımız malzeme tamamen plastik"Elimizdeki üç boyutlu cihazımızla piyasada bulunmayan bir parçanın örneği ile üç boyutlu ortama aktararak üç boyutlu çekim ile orjinalini gibi bire bir imal ederek müşterimize sunuyoruz. Her türlü hediyelik eşyalar, kayakçı figüründen aklınıza gelebilecek her türlü hediyelik eşyaları 3D üç boyutlu baskı ile hizmete sunmaya başladık. Baskıda kullandığımız malzemeler tamamen plastik. Müşterilerimizin isteğine göre renk ve ton konusunda nasıl talepte bulunuyorlarsa, ona göre imal ediyoruz. İmalatları sayıya göre bir gün veya iki gün içerisinde teslim ediyoruz"