Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle Refahiye ilçesinde bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde buzlanmaya sebep oldu. Tipi ve buzlanmaya nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı geçitlerde, can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı. Kent merkezinde belediye ekipleri, şehirlerarası yolarda karayolları ekipleri karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime bugün de ara verildi.Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir." denildi.