Erzincan’da 48 bin adet yumurta tavuğu ile üretim yapılan modern tesislerde tüm işlemler otomatik sistemlerle yürütülüyor.Tarımsal üretim noktasında her geçen gün çıtayı yükselten Erzincan; büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa, küçükbaş hayvancılıktan su ürünlerine, tavukçuluktan tarla ürünlerine, seracılıktan meyveciliğe kadar tarımın tüm alt sektörleri başarıyla üretmeye devam ediyor.Sağlıklı, güvenli ve bilinçli üretim noktasında emin adımlarla ilerleyen Erzincan’da son yıllarda yumurta sektörüne de yatırımlar sürüyor. Erzincan Merkeze bağlı Oğlaktepe Köyü’nde kurulan modern işletmede üretilen yumurtalar Erzincan halkının beğenisine sunuluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan IPARD destekleri ile kurulan ve yumurta üretimi yapılan tesisler tam otomasyona sahip. 48 bin adet yumurta tavuğu ile üretim yapılan tesislerde yemleme, aydınlatma, havalandırma gibi tüm işlemlerin otomatik sistemlerle yürütüldüğü tesisler, Erzincan’da tarıma değer katıyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TKDK hibe desteği ile kurulan tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Günde 24 bin adet yumurta üretilen tesislerde üretim yapan çiftlik yetkililerine teşekkür eden İl Müdürü Murat Şahin, bu tür modern tesislerin Erzincan’a değer kattığını kaydetti. Yumurta üretimi konusunda tesis yetkilisi Ethem Kayaoğlu’ndan bilgi alan İl Müdürü Şahin, “Erzincan tarımın tüm alanlarında üretmeye devam ediyor. Sık sık işletmelerimizi ziyaret ederek onların istek ve taleplerini dinliyoruz. Erzincan’da tarımsal üretim yapan, tarıma değer katan her firma, her birey bizim için çok değerli. İnşallah hep birlikte el ele vererek Erzincan tarımını çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Erzincan olarak ülkemiz ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin’in ziyaretlerinden çok memnun kaldıklarını ifade eden Tesis Yetkilisi Ethem Kayaoğlu ise desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı’na teşekkür etti.