Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan ve Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan Ahmediye Geçidinde yoğun kar yağışı etkili oldu.Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, Sakaltutan ve Ahmediye geçitlerinde buzlanmaya sebep oldu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı geçitlerde, can ve mal kaybı yaşanmaması amacıyla trafik ekipleri tedbir aldı.Öte yandan karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.