Erzincan Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan alımında ve kesiminde uyulması gereken kurallarla ilgili vatandaşları bilgilendirirken, kurban kesim yerleri de açıklandı.Komisyon tarafından yapılan açıklamada, kurbanlık hayvanların mutlaka dini ölçülere uygun olması gerektiği vurgulanırken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpeli ve pasaportlu olması şartı getirildi. Ayrıca, hayvanların erkek olması tercih edilirken, sığırların en az 2 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği belirtildi.Kurban kesimlerinin, yalnızca komisyonlarca belirlenen kesim yerlerinde yapılabileceği belirtilerek, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kesim yapılmasının yasak olduğu açıklandı. Duyuruda ayrıca, sokak ve caddelere hayvan atığı ve iç organ bırakılmaması, çevre ve insan sağlığı için gerekli hijyen önlemlerinin alınması çağrısında bulunuldu.Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şu şekilde sıralandı:Kurbanlık hayvanların dini ölçülere uygun olması, Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpeli ve pasaportlu olması, Erkek hayvanların tercih edilmesi, Sığırların en az iki yaşını doldurmuş olması, Kurban kesiminin yalnızca kesimhanelerde ve Kurban Komisyonunca belirlenen yerlerde yapılması, Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurban kesiminin kesinlikle yasak olduğu, Kesim sırasında oluşan kan, atık ve organların çevreye atılmaması, evcil veya yabani hayvanlara verilmemesi, Çevreye zarar verecek hiçbir uygulamaya izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.Erzincan merkez kurban satış yeri:Erzincan Belediyesi Hayvan PazarıAdres: Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Çevre Yolu Caddesi No: 7/6, Merkez / ErzincanErzincan’da belirlenen kurban kesim yerleri:Nefromer Sağlık İşletmeleri, Medikal, İnşaat, Turizm, Kimyasal Atık Sanayi LTD. ŞTİ Sağlık İşletmeleri A.Ş.’ye ait mezbahaneAdres: Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Çevre Yolu Caddesi No: 300/1 (Hayvan pazarı yanı)Doğu Et ve Et Ürünleri Kesim TesisiAdres: Çağlayan Yolu üzeri, AFAD binası karşısı.