Erzincan İl Özel İdaresinin 2024 yol yatırımı programı kapsamında Erzincan merkez köyler ve ilçe köylerine gerçekleştirilen 150 km yol yapımını tamamlandı.2024 yol yapımı kapsamında çalışmalar kış öncesi tamamlandı. Merkeze bağlı köylerden Ahmetli köyüne 2,5 km, Elma köyüne 2 km, Ergan köyüne 1,5 km, Kılıçkaya köyüne 5 km, Pınarönü köyüne 1,5 km yol yapımı tamamlandı.Erzincan Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, “Valimiz Hamza Aydoğdu’nun talimatları ve destekleri doğrultusunda 2024 yılı yatırım programı dahilinde merkez köylerde ve ilçe köylerimizde taleple üzerine asfaltlama çalışmalarımızı yaptık. Yapılan çalışmalarımız kapsamında; Erzincan Çayırlı ilçesi Çataksu, Ortaçat, Mirzeoğlu ve Yürekli köylerine gurup yolu 3,2 km, Çataksu Erbaş köyü 1,5 km, İliç ilçesinde, Ortatepe köyü 5,3 km, Sarıpınar köyü 7,7 km, Çiftlik köyü 1,2 km, Çobanlı köyü 3 km, Holukçu köyü 4,5 km, Güngören köyü 6 km, Kemah ilçesinde, Hakbilir köyü 9 km, Kemaliye ilçesinde Efeler köyü 1 km, Salkımlı Yapraklı mezrası 1,5 km, Avcılar köyü 3,5 km, Armağan köyü 1,5 km, Sarıkonak Harmankaya gurup yolu 15 km, Çukurçimen köyü 1,5 km, Refahiye ilçesinde Ekeçik Çukurçınar gurup yolu, Madendere gurup yolu, Yurtbaşı Şahaloğlu grup yolu 25 km, Ekecik köyü 4 km, Tercan ilçesi Karakışla gurup yolu 6 km, Kızılca Kuzuören köy yolu 14 km, Üzümlü ilçesi Pelitli köy yolu 5,5 km, Esenyurt köyü 2,2 km, Ocakbaşı köyü 1,1 km, Çayıryazı köy yolu 4,1 km, Çardaklı köyü 4,5 km, Demirpınar köyü 500 Metre, Otlukbeli ilçesinde Umurlu Bayburt gurup yolu 5 km toplam 150 km genişlikleri artırılarak 7 metre platform genişliğine çıkartılarak yollarda modern iş makineleri ve ekipmanları kullanılarak alt yapısı kumlanan satı kaplama asfalt serimi ile güçlendirilen yollar kalite standartlarına uygun bir şekilde çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.” dedi.“Yol, sadece şehirleri değil, köyleri ve gönülleri de birbirine bağlar”Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, “Erzincan merkez köyler ve ilçe köylerin hizmetine sunulan asfalt yollarla bulunuyoruz. Köy yollarında da yaptığımız çalışmalarla, köylere ulaşımı kolaylaştırarak her bir yerleşim yerini daha erişilebilir hale getirdik. İş makinelerimiz ve ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Yol, sadece şehirleri değil, köyleri ve gönülleri de birbirine bağlar.“Yol medeniyettir” anlayışıyla atılan her adımda, daha güçlü bir Erzincan ve daha mutlu bir gelecek için yol alıyoruz. Gece gündüz demeden çalışan gayret gösteren emek veren Erzincan Vali Yardımcısı/Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve fedakâr ekibine, vatandaşların taleplerini anında yerine getiren Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve siyasi partilerin grup başkanlarına, üyelerine, yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.Erzincanlı hemşerilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye aşkla şevkle devam edeceğiz. Allah; devletimize, milletimize zeval vermesin. Erzincan’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.