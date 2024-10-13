Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan Rojin Kabaiş’in arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı’ndan getirilen sualtı kadavra arama köpeği katıldı.Van’da16 günce kaybolan Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve diğer ekiplerin koordine içerisinde arama çalışmaların yürütüldüğü bölgeye yeni takviye ekiplerle birlikte Jandarma Genel Komutanlığı’ndan getirilen sualtı kadavra arama köpeği katıldı. Yaklaşık 3 kilometrelik alan taranıyor.