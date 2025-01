Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun başkanlığında başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.İstişare toplantısında, yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin yanı sıra şehrin kalkınması ve daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için atılacak yeni adımları değerlendirdi. Toplantıda, Erzincan’ın dört bir yanındaki projeler ve hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.Başkan Aksun, yaptığı açıklamada, "Can Erzincan’ımızda önemli projelere imza atarak yoğun bir sezon geçiren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin dört bir yanında aralıksız çalışan değerli mesai arkadaşlarımız, her gün daha güzel bir Erzincan için emek veriyorlar" dedi.Aksun, şehre yapılan yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, birliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Aksun "Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla, her alanda başarıya imza atan tüm mesai arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.