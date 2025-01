Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Caddesi’nde esnafla bir araya gelerek hem bölgenin ihtiyaçlarını yerinde dinledi hem de caddenin dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Caddesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette, esnafla birebir görüşerek bölgenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, Başkan Taşkın, cadde için planlanan düzenlemeler ve dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vererek esnafa destek sözü verdi.Dönüşüm sürecinde esnafa tam destekDönüşüm sürecindeki Battalgazi’de her daim sahada olan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Dükkânları tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet eden Başkan Taşkın, caddenin şehrin ticari ve sosyal hayatındaki önemini koruyacak şekilde yenileneceğini vurguladı. Taşkın, “İnönü Caddesi, bizim için sadece bir ticaret merkezi değil aynı zamanda Battalgazi’nin ruhunu yansıtan bir mekândır. Burada gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle hem esnafımızın işlerini kolaylaştırmayı hem de vatandaşlarımız için daha modern ve yaşanabilir bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan dönüşüm sürecinde devletimizin rezerv alan kampanyasına destek vermelerini rica ediyoruz. Her ne kadar binalarımız az hasar almış gibi görünse de rezerv alan çalışmalarıyla daha güvenli ve modern yapılar inşa edilecek. Bu süreçte, evlerimiz ve dükkânlarımız metrekare olarak biraz küçülebilir, ancak güvenli ve modern yapılar elde edeceğiz. Bu konuda hepinizin anlayış ve desteğini bekliyoruz" dedi.Başkan Taşkın, esnafın tahliye ve geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntılara değinerek, belediyenin her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Yıkımların başlamasıyla birlikte Sümer Park’a taşınacak esnafın, tahliye sürecinde belediyenin taşınma konusunda yardımcı olacağını ve bu sayede esnafın mağduriyet yaşamadan çalışmalarını sürdürebileceğini ifade etti.Başkan Taşkın’ın İnönü Caddesi esnafıyla gerçekleştirdiği ziyaret hem samimiyetiyle hem de geleceğe dair umut dolu mesajlarıyla dikkat çekti. Battalgazi’nin dönüşüm yolculuğunda esnafın yanında olduklarını her fırsatta vurgulayan Başkan Taşkın, bu destekle bölgenin çehresini güzelleştirmeye kararlı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.