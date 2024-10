Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Formulaz tahta araba yarışları, bu kez Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yapıldı.Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen Formulaz Erzincan yarışlarının startı; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Rize ili Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Formulaz Dernek Başkanı Murat Gül tarafından verildi.Karadeniz’de gençlerin ve çocukların temel eğlencesi olan ancak unutulmaya yüz tutmuş tahta araba yarışlarını sonraki kuşaklara taşımayı amaçlayan FormuLaz, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yapıldı. Yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.Kıl çorap ve kara lastik giyen yarışmacılar, kendi tasarladıkları tahta arabalarla 2 bin metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. ’Arabam tahtadan, inerim rampadan’ sloganıyla yapılan yarışlarda, toplam 30 kişi yarıştı. Yarışmacılar, gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında ’kara lastik’ olarak bilinen lastik ayakkabı giydi. Saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen tahta arabalar Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde pistte renkli görüntüler oluşturdu.Yarışmayla ilgili konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, “Dışarıdan hiçbir destek almadan tamamen doğal bir şekilde ürettikleri ahşap araçlarla bilyenin bile olmadığı orijinal ahşap araçlarla her yıl yaptıkları çok güzel bir faaliyet. Rize’ye has Rize’ye mal olmuş bir sportif faaliyet. Ama çok değerli Valimiz İhsan Selim Baydaş, kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk kez Rize dışında Erzincan’da yapılıyor. Bunun şu özelliği de var. Hepimiz beraber yerelden ulusala oradan da uluslararasına atlamamız gerekiyor. Sebebi şu dünya artık küçük bir ev haline geldi. Hatta dünya evimizin içindeki küçük bir odaya sığar oldu. Onun için yerelde yaptığımız güzellikleri beraber şehirlerimize şehirlerimizden tüm ülkeye oradan da tüm dünyaya tanıtmamız aktarmamız bu kültür aktarımını yapmamız gerekiyor" dedi.Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Program müzik eşliğinde halaylar çekilmesiyle son buldu.