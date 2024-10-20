Iğdır Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi paydaşlığında Türk Toraks Derneği tarafından Tuzluca Tuz Mağarasında "Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2" toplantısı düzenlendi.Iğdır Üniversitesi öncülüğünde faaliyete geçen Tuzluca Tuz Mağaras’ında tıp bilim camiasını bir araya getiren önemli bir organizasyona imza atıldı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut koordinatörlüğünde Türk Toraks Derneği tarafından "Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2" toplantısı düzenlendi. Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ve bilim camiasından geniş katılımın olduğu toplantıda Iğdır Üniversitesinden ise Rektör Vekili Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Gülşen, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler ve Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tekin Sancar yer aldı.Toplantıda konuşma yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Çelebi, son dönemde hızla gelişen Üniversitenin özellikle bölgesel kalkınma noktasında attığı adımlara vurgu yaptı. Tuzluca Tuz Mağaraları’nın Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma öncülüğünde tuz terapi merkezine dönüştürülmesi sürecine değinen Çelebi, ayrıca 2017 yılında Iğdır Üniversitesi öncülüğünde pek çok ülkeden bilim insanın katılımıyla hayata geçen Tuz Terapi Çalıştayı’na da değindi. Çelebi, konuşmasında Iğdır Üniversitesinin speloterapi ve haloterapi üzerinde önemli çalışmalar yürüttüğünü de kaydetti.Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş ise konuşmasında Iğdır Üniversitesi öncülüğünde Tuzluca Tuz Mağaraları’nın Tuz Terapi Merkezi’ne dönüştürülmesi projesinin tarihsel serüvenini detaylarıyla anlattı.Prof. Dr. Demirtaş ayrıca "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" bağlamında Tuz Mağaraları’nın etkisi üzerine laboratuvar ortamında yaptıkları çalışmalardan söz etti. Sunumunda tuz mağaralarının depolama tesisi olarak kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Demirtaş, kayısı üzerinde yaptıkları çalışmada laboratuvar ortamında saklanan kayısının 2 hafta sonra bozulmaya başladığını ancak mağara ortamına konulan kayısının raf ömrünün 4 haftaya kadar çıktığını dile getirdi.Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tekin Sancar da toplantıda tuz mağaralarının KOAH hastaları üzerindeki etkilerini ele alan bir sunum yaptı. Sancar, Tuzluca Tuz Mağaralarında KOAH hastası 33 kişilik denek grubu üzerinde yaptıkları çalışmanın sonuçlarını da tıp bilim camiası ile paylaştı. Türkiye’de ve dünyada ilk kez bu kadar geniş bir denek grubu üzerinde yapılan çalışma, Tuz Mağaralarının KOAH hastaları üzerinde olumlu sonuçları olduğunu gözler önüne serdi.Toplantıda tuz mağaralarının KOAH hastaları için tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak önerilebileceği ifade edilirken Dr. Öğr. Üyesi Sancar, bu çalışmaların genişletilerek devam edeceğini müjdesini verdi.Başkanlığını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün’ün yaptığı zirvede; ayrıca Toraks Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Köktürk "Yüksek İrtifa ve KOAH", Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yüksek İrtifa ve Uyku", Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu "Astım Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler" ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Funda Ekimci Deniz "Yüksek İrtifanın İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi" üzerine sunumlar yaptı.