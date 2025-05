Erzincan’da bir süre önce 320 TL’den satış yapılmaya başlanılan 100 gram et döner Erzincan Valiliğinin girişimi ile bir süreliğine 290 TL’den satılmaya devam edecek.Erzincan’da faaliyet gösteren lokantacı esnafın da katılımıyla Erzincan Valiliğinde değerlendirme toplantısı yapıldı.Yapılan toplantıda döner fiyatlarıyla ilgili olarak bir süre önce fiyatı artırılan ve 320 TL’ye yükseltilen 100 gram et dönerin fiyatı tekrar değerlendirildi.Alınan kararla 100 gram et döner bir süre daha 290 TL’den satılmaya devam edecek.