Erzincan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.İlk olarak Garnizon Şehitliğinde başlayan törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Şehit Aileleri Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehitlik Şeref Defterini imzalayarak bir konuşma yaptı.Vali Aydoğdu konuşmasında, "18 Mart, bir milletin küllerinden doğduğu, vatan toprağının çelikle, kanla ve imanla mühürlendiği gündür. 18 Mart, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yad ettiğimiz gündür. Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu büyük destanı yazan, Çanakkale’yi geçilmez kılan ve bu cennet toprakları bizlere ebedi vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz" dedi.Protokol mensupları ve vatandaşların şehit mezarlığını ziyaret ederek, karanfil bırakmasıyla burada ki program sona erdi.Daha sonra, Erzincan İl Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla lise öğrencileri tarafından anma etkinliği gerçekleştirildi.