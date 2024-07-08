Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, “Öğretmenlik Mesleği Kanunu" ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı, Eğitimci-Yazar Murat Ertaş 4 Şubat 2024 tarihinde ÖĞ-DER’in Eğitim Şurası’nda dile getirdiği ve ÖĞ-DER tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sunulan raporda yer alan eğitimin milli güvenlik meselesi olduğu, bu nedenle Polis Akademisi, Harp Akademisi gibi Öğretmen Akademilerinin kurulması gerektiğine dair fikirlerinin de bulduğu “Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi”nin 5 Temmuz’da TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkürlerini iletti.Öğretmen Akademilerinin bir milletin ruh inşasını biçimlendiren, milletin geleceğini tayin eden, ona anlam katan ve kimliğini kazandıran en önemli aktör olan öğretmenlerin yetişmesinde çok önemli işlevi olacağına inandığını söyleyen ve Erzurum’un Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Merkezine de sahip olduğunu hatırlatan Murat Ertaş, Öğretmen Akademilerinden birinin Erzurum’da açılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.Murat Ertaş sözlerine şöyle devam etti: “Öğretmen Akademilerinde hangi branştan olursa olsun, ilk yıl veya iki yıl mantık, adab-ı muaşeret, ilahiyat, felsefe, sosyoloji, psikoloji, eğitim teknolojileri, milli tarih, milli edebiyat, sosyoloji, psikoloji, hikmet (felsefe) dersleri verilmelidir. Yani öğretmen adayı önce insanı, dünyayı ve kendi milletini bir bütün olarak tanımalı, milli bir öğretici gibi düşünmeyi öğrenmelidir; sonra fizik, kimya, matematik vb. branşlarda uzmanlaşmalıdır. Öğretmen olacak adaylar disiplinlerarası bilgi ve düşünme yetkinliğine ulaşmalıdır ve her öğretmene temel milli değerlerin olduğu ‘Öğretmenin El Kitabı’ verilmelidir. Öğretmen Akademilerinden beklentimiz budur.”