Çevre illerde faaliyet gösteren turizm acenteleri, bölgenin yükselen yıldızı haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne düzenledikleri turlarla kayakseverlere eşsiz bir deneyim sunmaya başladı. Ergan Dağı Kayak Merkezi son yıllarda yapılan dev yatırımlarla cazibesini artırırken ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri sayesinde popülerliğini zirveye taşıyor.2024-2025 kayak sezonunu Türkiye’de ilk açarak dikkatleri üzerine çeken Ergan Dağı, yalnızca bu başarısıyla değil, aynı zamanda Türkiye’nin en uzun ve en modern kayak pistlerinden birine sahip olmasıyla da göz dolduruyor. 12 kilometrelik kesintisiz kayak keyfi sunan pistleri, her seviyeden kayakçının güvenle ve keyifle kayabileceği şekilde tasarlanmış. Burada, sadece karın değil, aynı zamanda özgürlüğün de tadı çıkarılıyor.Kayak merkezi olan diğer illerden bile Ergan Dağı’na düzenlenen turlar, bu merkezin ne denli özel bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.Ergan Dağı Kayak Merkezi, her detayında özenle işlenmiş bir mücevher gibi parlıyor. “Zirvede olmak” deyiminin gerçek anlamını yaşamak isteyen herkesin yolu bir gün mutlaka Ergan Dağı’ndan geçecek. Bu büyüleyici destinasyon, kış turizmine yeni bir soluk getiriyor ve her geçen gün daha fazla kişiyi kucaklamaya devam ediyor.