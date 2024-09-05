Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası gerçekleştirildi.2-5 Eylül tarihleri arasında Konya ilinde düzenlenen Ümitler Taekwondo Şampiyonasına 73 ilden 2000’e yakın sporcunun katılımıyla Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezinde yapıldı.Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda Elazığ’ı temsilen antrenör Abdullah Barış ve sporcu Emirhan Okşan katıldıkları müsabakada Türkiye 3.’lüğü elde etti. Düzenlenen şampiyonada sporcu Emirhan Okşan 74 kiloda 3.’lük elde etti. Düzenlenen müsabaka 5 Eylül Perşembe günü ödül töreniyle son buldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Konya ilinde yapılan Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonasına katılarak ilimizi temsil eden başta antrenörümüz Abdullah Barış’ı ve sporcumuz Emirhan Okşan’ı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz” denildi.