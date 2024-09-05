Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda Elazığlı sporcu Emirhan Okşan 3. oldu.Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, 2-5 Eylül tarihleri arasında 73 ilden 2 bine yakın sporcunun katılımıyla Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şampiyonada Elazığ’ı temsilen antrenör Abdullah Barış ve sporcu Emirhan Okşan katıldı. Şampiyonada Emirhan Okşan 74 kiloda 3. oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Konya ilinde yapılan Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası’na katılarak ilimizi temsil eden başta antrenörümüz Abdullah Barış’ı ve sporcumuz Emirhan Okşan’ı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz" denildi.