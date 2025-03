Bitlis’te elektrik arıza ekipleri kesintisiz enerji hizmeti sağlarken iftar saatine denk gelen arızalar sırasında bulundukları arazide oruçlarını açıyor.Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyüne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, akşam ezanı okununca oruçlarını yanlarında getirdikleri kumanyayla açtı. İftara yaklaşık 1 saat kala Küllüce köyünde arıza ihbarı alan ekipler hemen köye doğru harekete geçti. Arızanın giderilmesi biraz uzun sürünce akşam ezanının okunmasıyla birlikte ekipler her ihtimale karşı yanlarında bulundurdukları domates, salatalık, peynir ve ekmekle iftar açtı.VEDAŞ ekipleri, vatandaşların özellikle Ramazan ayında enerjisiz kalmaması için fedakarca çalışmaya devam edeceklerini belirtti. VEDAŞ Koordinatör Mühendisi Muhammet Danışman, arıza ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması için her şartta sahada olduğunu belirterek, "Arıza bakım onarım personellerimizle beraber 7/24 kar kış demeden enerji akışının sağlanması için sahalardayız. Özellikle bu yoğun kış döneminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yoğun çabalar veriyoruz" dedi.İşletme Mühendisi Enes Baş, özellikle Ramazan ayında ekiplerin yanlarında iftar ve sahur için kumanya olduğunu ifade etti. Baş, "Ramazan ayında vatandaşlarımızın iftarda ve sahurda enerjisiz kalmaması için ekiplerimizle sahadayız. Kar kış yağmur ve zorlu hava şartlarında demeden enerji sürekliliğini sağlamak adına tüm arızalarımızı en hızlı şekilde tespit edip ekiplerimizi koordine ediyor ve çözüme ulaştırıyoruz. Ramazan ayında da oluşabilecek her türlü duruma hazırlık olarak kumanyalarımızı yanımızda taşıyoruz" dedi.Arıza ekibi personeli Nihat Gümüş ise arızaların iftar vaktine denk geldiğini belirterek, "İftara yakın arızaya geldik. İftara yetişemeyeceğiz öyle görünüyor. Dağıtılan kumanyayla birlikte burada iftarımızı açacağız. Daha sonra bir arızamız daha var o bölgeye doğru intikalimizi sağlayacağız. İftar ve sahurda enerjisi kesintisiz sağlamak için burada çalışıyoruz. Çalışmaya da gayret ediyoruz. Arazi şartları mevsim şartları demeden arızayı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.