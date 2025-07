Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner, 8 Temmuz’da başlayacak olan KGF destekli "Nefes Kredisi" uygulamasına ilişkin Elazığ’daki KOBİ’lere önemli uyarılarda bulundu. TOBB öncülüğünde Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank ve diğer özel bankalarla yürütülen kredinin cazip gibi göründüğünü ancak detaylarının dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguladı.

"KREDİ ALAN DEĞİL, DOĞRU KULLANAN AYAKTA KALIR"

Nurullah Öner, kredi başvurusu yapmayı düşünen işletmelere şu ifadelerle seslendi:"Bu tip kampanyalarda en büyük hata, faize odaklanmak ama toplam maliyeti gözden kaçırmaktır. Dosya masrafı, sigorta zorunluluğu, ek teminat talepleri ve geri ödeme planı detayları açıkça sorulmalı. Kredi, işletmenin nefes alması için var, boğulması için değil."

"HER İŞLETMENİN YANINDA BİLEN BİRİ OLMALI"

İş dünyasında uzun yıllar farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve ticaretin içinden gelen biri olarak, küçük işletmelerin en büyük eksiğinin rehbersizlik olduğunu belirten Öner, şöyle devam etti:"İşletmeler kredi alırken yalnız kalmamalı. Herkesin yanında bilen biri olmalı. Kredi fırsat gibi sunuluyor olabilir, ama planlama yapılmazsa bu fırsat, aylar sonra bir borç yüküne dönüşebilir."

"BİLİNÇLİ KOBİ, GÜÇLÜ ODA"

Nurullah Öner, adaylığı kapsamında her fırsatta dile getirdiği "Fonksiyon Kazandıran Dönüşüm" vizyonunu hatırlatarak şunları söyledi:"Elazığ TSO olarak seçilmemiz hâlinde bu tür kredi ve destek süreçlerinde üyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Başvuru öncesi bilgilendirme, sözleşme yorumlama ve risk değerlendirmesi gibi teknik desteği üyelerimize sunacağız. Çünkü bilinçli KOBİ, güçlü oda demektir."

"KOBİ’LERİMİZE 7 MADDELİK UYARI"

Öner’in kamuoyuyla paylaştığı "KOBİ’lere kredi almadan önce sorulması gereken 7 soru" şu şekilde:

Faiz dışında toplam maliyeti (YEFO) soruyor musunuz?

Banka KGF teminatına rağmen ek ipotek istiyor mu?

POS, sigorta, hesap taşıma gibi ek şartlar sunuluyor mu?

Taksit planı nakit akışınıza uygun mu?

KGF limitinizin ne kadarı kullanılacak?

Kredi hemen mi kullandırılacak yoksa bekletilecek mi?

Kredinin amacı sınırlandırılmış mı (personel, tedarik, borç kapama vs.)?

"KREDİ ALAN DEĞİL, SORUYU DOĞRU SORABİLEN KAZANIR"

Nurullah Öner, bu süreçte işletmelerin doğru bilgiyle hareket etmesinin kritik olduğuna dikkat çekerek şu sözlerle çağrıda bulundu:"Şehrimizde birçok işletme günü kurtarmak için kredi alıyor ama geleceği planlamıyor. Biz TSO’yu, sadece evrak veren değil; yol gösteren, destek sunan ve bilgi üreten bir merkez hâline getireceğiz." "Kredi kullanmak cesaret değil, bilinç işidir.Elazığ’ın esnafı da, sanayicisi de, girişimcisi de bu süreçte yalnız kalmayacak.Çünkü biz onların sadece seçim zamanı değil, her zaman yanındayız."