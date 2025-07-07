2024 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında mali destekle hayata geçirilecek Elazığ Pastörize Süt Üretim Tesisi için bugün Elazığ İli Merkez ilçesinde ihale düzenlendi. İhale, açık zarf usulü ile gerçekleştirildi.

4 FİRMA KATILDI, SÜRECE YOĞUN İLGİ GÖZLENDİ

Toplam 4 firmanın katıldığı ihaleye, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç başkanlık etti. İhale süreci şeffaf şekilde tamamlandı.

BAŞKAN HALEF ORTAÇ’TAN TEŞEKKÜR VE DEĞERLENDİRME

İhale sonrası konuşan Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, şu açıklamalarda bulundu:"Elazığ Süt Üreticileri Birliği olarak bu önemli yatırımın ilk adımını atmış bulunuyoruz. Bu tesis, bölgemizdeki süt üreticilerine doğrudan destek sağlayacak, üretim kalitesini artıracak ve ürünlerimizin pazarda hak ettiği değeri bulmasına katkı sunacaktır. İhalemize katılan tüm firmalara teşekkür ediyor, özellikle bu sürece destek veren Elazığ Belediyemize ve Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’na şükranlarımızı sunuyoruz. Fabrikamız tamamlandığında Elazığ’ın tarım ve hayvancılık potansiyeli daha da güçlenecektir."

TESİS HEM ÜRETİCİYE HEM EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Elazığ'da hayata geçirilecek olan pastörize süt üretim tesisi, hem kırsal kalkınmayı destekleyecek hem de yerli üreticilerin ürünlerini daha hızlı, sağlıklı ve hijyenik koşullarda pazara sunmasını sağlayacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte istihdamın artması ve bölgesel ekonominin canlanması da hedefleniyor.

