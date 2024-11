Elazığ’ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi’nin sonuç bildirgesi, kamuoyuyla paylaşıldı.Elazığ’ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde yoğun katılımla tamamlandı. 2 gün süren ve 6 farklı salonda gerçekleştirilen oturum ve panellerde, Elazığ’ın bölgesel, ulusal ve uluslararası geleceğine dair önemli konular ele alındı. Din, medeniyet, edebiyat, eğitim, insan hareketliliği ve göç, şehirleşme, mühendislik, deprem, mimari, estetik, iktisat ve ekonomi, hukuk, yoksulluk, şehir yönetimi, kamu yatırımları gibi birçok alanda sunumların ve panellerin gerçekleştirildiği kongrenin sonuç bildirgesi yayımlandı.Sonuç bildirgesinde, “Elazığ’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri, ekonomik potansiyeli, doğal kaynakları ve stratejik konumu, ilin geleceğe dair umut vaat eden bir vizyon geliştirmesini mümkün kılmaktadır. Kongremizde düzenlenen panellerde ve oturumlarda ele alınan temalar ışığında, Elazığ’ın geleceğine dair aşağıdaki tespitler ve öneriler çıkarılmıştır. Ülke olarak etrafımızı kuşatan tehlikeler ve küresel yakıcı problemler varken, şehrimizin insanlarının kodlarında zaten var olan hoşgörü, sevgi, saygı, kardeşlik ve muhabbetin artırılarak daha güçlü ve dinamik bir toplumun inşa edilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekmektedir. Şehrin hemen hemen her alanda gelişimine yön verecek bilgi ve tecrübeye ihtiyacın olduğu bilinen bir gerçekliktir. Şehrimizde yetişen bilgi ve tecrübe sahibi insanların burada kalması, beyin göçünün engellenmesi için tüm kurumların ve şehir halkının gerekli tedbirleri alarak bu kişilere karşı daha kucaklayıcı olması gereklidir. Ayrıca dışarıda yaşayan başta hemşehrilerimiz olmak üzere nitelikli bilim insanlarının ve tecrübe sahibi çeşitli meslek erbabının şehre gelmesi için gerekli çalışmaların yapılması önemli olacaktır. Dinin, toplumun maneviyatı, ahlakı, hoşgörüyle barış içerisinde birlikte yaşama üzerindeki etkisinin olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Dini metinlerin yorumlanmasında sert, katı ve dışlayıcı üslup ve metotların kutuplaşmaları körüklediği ve toplumsal birlikteliği yok ettiği bilinmektedir. Bunun için bölgede İslam dininin temel kaynaklardan ve yüzlerce yıldır oluşan tecrübelerin mahsulleri olan usul ve motedolojilerle ifrat ve tefritten uzak bir şekilde öğretilmesi, hoşgörü, barış ve ahlaki yönlerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda uzmanların yetişmesi için her türlü çalışmalar güçlendirilmelidir” denildi.Açıklamanın devamında, “Eğitimin toplumun geleceğini inşa eden en önemli araçlardan birisi olduğu malumdur. Bunun için okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitim kurumlarının daha da güçlendirilmesi ve eğitimde artan niceliğin mutlaka nitelikle buluşturulması önemlidir. Öğrencilerin kimlik bilinciyle yetişmesi için şehrin kültürel ve tarihi mirasına önem verilmesi gerekmektedir. Şehirlerin geleceğinin inşa edilmesinde yükseköğretim kurumlarının önemi malumdur. Gelinen süreçte üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde ulaştığı başarıların artarak kalıcı hale getirilmesi ve ürettiği bilgilerin bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın yararına ürünler vermesi sağlanmalıdır. Deprem kuşağında yer alan Elazığ’da, depreme dayanıklı şehirleşme çalışmalarının devam etmesi ve tüm afetlere karşı dirençli şehir planlamasında her türlü tedbir alınmalıdır. Doğal kaynakların korunması ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması sağlanmalıdır. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi kritik bir öncelik olarak ele alınmalıdır. Yeşil çevrenin korunması ve çoğaltılması noktasında gerekli önlemler alınmalıdır. Elazığ’ın doğal kaynaklarını katma değer üreten son ürün haline getirecek bir ekonomik yapı hedeflenmelidir. Kalkınma planlarındaki devlet politikaları takip edilmeli, yerel yönetimlerin ekonomideki koordinasyonuna dikkat edilerek, girişimcilik teşvik edilmeli ve il dışındaki yatırımcılar şehre davet edilmelidir. Elazığ’ın güçlü altyapısı ve iş gücü potansiyeli, stratejik yatırımlarla desteklenmelidir. İlin uluslararası pazarlara entegrasyonu için lojistik altyapı güçlendirilmelidir. Kamu ve özel sağlık sektöründeki yapının devamı sağlanarak daha da güçlendirilmelidir. Tek sağlık (insan, çevre ve hayvan sağlığı) kavramı altında, sadece tedavi edici hizmetler değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm topluma yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Sağlık okuryazarlığı artırılarak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları için gerekli altyapıların kurulması gerekmektedir. Şehir kimliğinin korunması açısından Harput’un dini ve kültürel mirasının yeni nesillere tanıtılması sağlanmalıdır. Bu çerçevede Harput’un, sadece turistik bir destinasyon değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerin merkezi konumunda yer alması için gerekli çalışmalar artırılmalıdır. Elazığ’ın gelecek tasavvurunun ülkenin gelecek tasavvurundan bağımsız olması düşünülemez. Elazığ, Türkiye’nin bir parçasıdır. Bu yüzden Elazığ’daki yerel yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz, aydınlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın ülke ve dünya gündemini takip ederek bölgesel ve evrensel gelişmeleri dikkate alarak hızlı tedbirler ve önleyici çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Şehrimizin geleceğinin planlanması için kurumların iş birliği ile ortaya çıkacak bilimsel çalışmaları yapması, verilerin ortaya çıkarılması ve bunların raporlara dökülerek herkesin kullanımına açılması hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla belli periyotlarda bu tür çalışmaların daha olgun, derinlikli ve tabana yayılarak devamının getirilmesi ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşların en önemli ödevlerinden birisidir” ifadelerine yer verildi.Son olarak ise “Geçmişten gelen zenginliklerimizi, bugünün fırsatlarıyla birleştirerek geleceğe emin adımlarla ilerleyebiliriz. Bu doğrultuda kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle güçlü ve bütüncül bir kalkınma yaklaşımı benimsenmelidir. Kongremizde ortaya çıkan fikirler, Elazığ’ın güçlü bir gelecek tasavvuru oluşturmasına katkı sağlayacaktır” denildi.