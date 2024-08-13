Elazığ’da yaz Kur’an kursu eğitimleri dersler ve etkinliklerle aralıksız devam ediyor.Elazığ İl Müftülüğü yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler dini ve ahlaki değerlere yönelik derslere devam ederken öğreticiler tarafından ders dışı etkinlikler ve hediyelerle yaz Kur’an Kursunu daha eğlenceli hale getiriliyor. Öğrencilere alanında yetkili öğreticiler tarafından değerler eğitimi adı altında sevgi, hoşgörü, saygı, adalet, bilinçlendirme, hayvan sevgisi, yardımseverlik, dürüstlük, doğruluk, doğa bilinci ve çevre bilinci gibi temel kavramlar hakkında bilgiler veriliyor.