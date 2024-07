Elazığ’da Orman Yangınlarının Önlenmesi Hakkındaki Komisyon Toplantısı sonucunda ormanlık alanlar girişler yasaklandı.Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında, Orman Yangınlarının Önlenmesi Hakkındaki Komisyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Elazığ sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Elazığ İli sınırları içerisindeki ekli listede belirtilen ormanlık alanlara görevliler ve izin alanlar hariç girişler 4 Temmuz- 30 Eylül 2024 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İlimizdeki bütün ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması yasaklanmıştır. Elazığ ili genelindeki bütün köy (bağlıları dahil) ve mahallerinde anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. İlimizde meydana gelen yangınların bir kısmının biçerdöver, balya makinası gibi tarımsal kaynaklı olması nedeniyle biçerdöver sahipleri, operatörleri ile üreticilerimiz ve köy/mahalle muhtarlarımızın aşağıda belirtilen hususlarda dikkatli olmaları olası yangınları önlemek açısından önemli olacaktır. Hasada başlanacak köylerde köy muhtarlıklarınca ilçe tarım ve orman müdürlüğü, jandarma veya orman işletme müdürlüklerine bilgi verilecektir. Her biçerdöver ve balya makinasında kolay ve rahat ulaşılabilir yerlerde 2 adet 6’şar kilogramlık yangın söndürme tüpünün bulundurulacaktır. Ormanlık alanlara ve anayol kenarlarına bitişik parsellerde, hasat bitiminde en az 5-10 metrelik mesafede sürüm yapılarak tampon alan oluşturulacaktır. Hasadın devam ettiği alanlarda orman işletme müdürlüğünce, kamu kurum kuruluşlarınca verilmiş olan veya var olan diğer su tankları köy tüzel kişiliklerince dolu olarak hazır bulundurulacaktır. Orman alanı civarındaki (4 km mesafede) tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Ormanlık alanlara yakın (4 km mesafede) olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıklarımız ve orman bölge müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacaktır” denildi.Girişleri yasaklanan ormanlık alanların, “Merkez ilçesi Harput -Alayaprak - Oymaağaç Köylerindeki orman alanları ve ağaçlandırma sahaları, merkez ilçesi Yukarıçakmak, Çatalharman, Salkaya, Meşeli, Karataş, Küllük, Yeniçubuk köyleri ile Hüseynik Mahallesi orman alanları ve ağaçlandırma sahaları, Sivrice ilçesine bağlı Kürk ve Karaçalı köyleri, Maden ilçesine bağlı Gezin köyü, Baskil ilçesine bağlı Kuşhan ve Aladikme köyleri, Keban ilçesine bağlı Sağdıçlar, Pınarlar, Büklümlü ve Taşkesen köyleri orman alanları ve ağaçlandırma sahaları” olduğu aktarıldı.Öte yandan girişleri serbest olan CİP Mesire Yeri, Merkez Yukarıçakmak Orman Parkı Ormanı ve Sivrice Akpınar Orman Parkı’nda semaver ve ateş yakmanın serbest olduğu, girişin serbest olduğu merkez Fethi Sekin Orman Parkı Orman alanında ise mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu bildirildi.