LÖSEV 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor.LÖSEV et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV et kart ile büyük marketlerden et ve et ürünlerine ulaşıyor. Elazığ’da da hasta ve ailelerine et ve et ürünleri yardımı yapıldı. Aileler, proje nedeni ile yetkililere teşekkür etti.