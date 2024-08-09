Elazığ’da Kur’an kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.Kovancılar Müftülüğü Kur’an kursları ve camilerde yaz dönemi eğitimi gören öğrenciler için eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İlçe Müftüsü İrfan Çavaş tarafından Kovancılar Müftülüğü bünyesinde yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele semineri verildi. Düzenlenen eğitimlerde çocuklara bağımlılıkla mücadelenin neler olduğu ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.Eğitimlerin süreceği bildirildi.