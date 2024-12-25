Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kent düzeyinde yürütülen tüberküloz kontrol hizmetleri ve sorunlarının ele alındığı il verem kontrol kurulu toplantısı düzenlendi.Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Murat Mamur’un başkanlığında düzenlenen toplantıya, idareciler, birim sorumlusu hekim ve ilgili çalışanlar, tüberküloz il koordinatörü, Elazığ’daki özel ve kamuya ait hastanelerin ve paydaş kurumların ilgili temsilcileri katıldı. Toplantıda, tüberküloz kontrol faaliyetlerinin il düzeyinde kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve yaşanan sorunların giderilmesi ile birlikte verilen hizmetlerin paydaş kurumlarla birlikte takip edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.