Girişimde Kadın Gücü Projesi çerçevesinde Elazığ İlham Buluşması düzenledi.TÜRKONFED, Türkiye İş Bankası iş birliği ve UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin teknik desteğiyle hayata geçirilen ‘Girişimde Kadın Gücü Projesi’ kapsamında Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) ev sahipliğinde, Elazığ İlham Buluşması düzenledi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, FIRATSİFED Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı.Girişimde kadın gücü dendiği zaman önce kadını ele almak gerektiği dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, “Türkiye, 1930’da kadına seçme seçilme hakkı vermiş. Fransa 1944’te vermiş. Avrupa’nın pek çok ülkesinde çok büyük mücadeleler ve eylemlerle kazanılan hakkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılında ilk olarak tanıtıyor. Ardından da 1934 yılında anayasaya giriyor. Türklerde her zaman için kadınlar ayrı bir yerdedir. Hakanın yanında otururlar, adeta eşit konumda otururlar. Dolasıyla böyle bir geçmiş geleceğe de ışık tutuyor. Tabi daha iyi noktaya gelmesini arzu ettiğimiz çalışmaların birini gerçekleştiriyor. İş dünyasında kadın, aslında hayatın yarısıdır. Eğer kadının iyi, başarılı ve çalışma hali olmazsa toplumun yarısı zaten otomatik olarak fakirdir. Yani yüzde 50 fakiriz demektir. Yada yüzde 50 eğitimsiziz demektir” dedi.Kadınların iş dünyasında daha güçlü bir hale gelmesi, toplumların kalkınmasında önemli rol oynadığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bizim kültür ve medeniyetimiz, tarih boyunca her alanda güçlü kadın profillerine sahip olmuştur. Bizlerde bu mirastan almış olduğumuz ilham ile kadınlarımızın daha güçlü bir hale gelebilmesi, ekonomik anlamda hak ettiği noktaya gelebilmesi anlamında hepimizin ortak idealidir. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren kadınlarımızın iş dünyasında güçlenmesine katkı sağlamak, şehrimizi alt yapıdan üst yapıya, kültürden sanata her anlamda kalkınmasını sağlamak için çalıştık. 2024-29 yılları arasında da var gücümüzle, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Son yıllarda kadınların her alanda olduğu gibi ekonomide de önemli başarı hikayeleri yazdıklarını gördüklerini ve bundan da mutluk duyduklarını aktaran TSO Başkanı İdris Alan, “Daha önce eğitim, sağlık ve kamu görevlerinde belirli alanlarda varlıklarını sürdüren kadınların, iş hayatında da etkili olması ve başarı yakalamaları, kendisinden böyle bir potansiyel ve heyecan duyan, ancak cesaret bulamayan kadınlarımızı cesaretlendirmiş ve yüreklendirmiştir. Bu sonuç bizleri iş dünyasında çok sayıda kadın patronumuzun olduğu yatırım ve iş kadını ile tanıştırmıştır. Bugün kadınlarımızın toplam iş gücüne katılım oranı yüzde 37’lere ulaşmışsa bu sadece kadınlarımızın adına değil, iş dünyası adına da gurur duyulacak bir tablodur” şeklinde konuştu.Başkan Prof. Dr. Yasemin Açık ise “Kadın girişimcilik oranı ülkemizde yüzde 14. Dünya ortalaması yüzde 35’dir. Son dönemlerde kadın girişimcilik oranları ülkemizde çok arttı. Eskiden yüzde 9’larda iken 14’lere çıktı. Bu güzel bir gelişme ama hedefimiz dünya ortalaması olan yüzde 35’e çıkmak. Kadının iş gücüne katılımı dünya genelinde yüzde 41,5’lerdedir. Bizde ise yüzde 36’dır. BM Kalkınma Programının yaptığı araştırmaya göre, eğer kadınların yüzde 50’si çalışma yaşamına ve iş gücüne katılırsa bu ülkemize bir yılda 200 milyar dolar ek katkı sağlayacaktır. Kadınların yaşamın her alanında etkin ve yetkin bir şekilde yer alabilmesi için emek vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Toplantı, sunumların ardından sona erdi.