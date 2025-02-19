Elazığ’da lise yıllarında internet üzerinden sattığı kolye ve bileklik ürünleriyle ticarete atılan genç girişimci, biriktirdiği paralarla kendi iş yerini açarak patron oldu.Elazığ’da yaşayan 18 yaşındaki genç girişimci Ahmet Yasin Gökmen, lisede başlayan ticaret serüveni ile açtığı ayakkabıcı dükkanında, hayallerini gerçekleştirerek kendi işinin patronu oldu. Lise hayatında, internetten temin ettiği kolye ve ayakkabı gibi ürünleri sipariş edip, sınıf arkadaşlarına satmasıyla ticaret hayatına atıldı. Lisede satışını yaptığı ürünlerin parasını biriktiren Gökmen mezun olduktan ayakkabı üzerine işletme açarak ticarete girdi. Yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu aktaran Ahmet Yasin Gökmen, ilerleyen dönemlerde işleri büyütmek istediğini belirtti.Genç girişimci Ahmet Yasin Gökmen, "Fen lisesi mezunuyum, ticaret hayatıma ilk olarak lisede başladım. İnternet üzerinden çeşitli, kolye ayakkabı temin ederek, sınıf arkadaşlarıma satış yapıp ticaret serüvenimi başlattım. Lise sonrasında ise kendi dükkanımı açmayı hedefledim, çok şükürde dükkanımı açtım. Genç girişimci olarak da bu yöndeki hedeflerimi ilerletmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda işimi de çok seviyorum, her sabah seve seve geliyorum. Sabah 09.00’da dükkanımı açıp günlük hazırlıklarımı ve internet kargolarımın hazırlanışını yapıyorum. Akşamda 20.00’da işimi bitirip evime gidiyorum. Erkek ve kadın olarak toplamda 300 çeşit ürünüm mevcut en düşük ayakkabı fiyatı 300 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar yükseliyor" dedi.