Elazığ’da YKS’ye hazırlanan öğrenciler, eğitimlerine katkılarından dolayı ’Gelecek Sensin’ Projesini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.Altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, turizmden ulaşıma, spordan sosyal belediyecilik hizmetlerine, istihdam ve kalkınmadan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda yatırımlarını birer birer hayata geçiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, geleceğin teminatı gençlerin eğitimlerine “Gelecek Sensin” Projesi ile destek olmaya devam ediyor. Geçmiş dönemlerde TYT-AYT deneme sınavlarından moral konserleri ve konferanslara, danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz kurs programlarına, yardımcı materyallerden KPSS programlarına kadar eğitimin her alanında gençlerin yanında olmaya devam eden Elazığ Belediyesi tarafından, son olarak kent genelindeki 65 sınav merkezinde Türkiye geneli ücretsiz YKS deneme sınavı gerçekleştirildi. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve 4 gün süren YKS deneme sınavlarına binlerce öğrenci katıldı.Özel Öğretim Kursu Müdürü Yusuf Birkan, “Gelecek Sensin Projesi adı altında, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın üniversiteye hazırlanan gençlere vermiş olduğu katkılardan dolayı, ailelerimizin mutluluğunu ve kendilerine desteğini görüyoruz. Öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de başkanımızın sunduğu bu hizmetten ne kadar memnun olduklarını görüyoruz. Projenin devam etmesini diliyor, başkanımıza gençlerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.Rehber Öğretmeni Betül Yüksel, “Gelecek Sensin Projesi kapsamında Limit Yayınları ortaklığında gerçekleştirilen deneme sınavları öğrencilerimize olumlu katkılar sunuyor. Gençlerimizin eğitimine katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.YKS’ye hazırlanan öğrencilerden Çiğdem Keserci “Gelecek Sensin projesi ile gerek rehberlik planları, gerek etkinlikleri gerekse de deneme sınavları ile bizlere her zaman destek olup yanımızda olan Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na çok teşekkür ediyoruz” cümlelerini kullandı.