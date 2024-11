İçişleri Bakanlığının desteklediği ’Gastro-Elazığ’ Projesi, engelli bireyler ve aileleri için düzenlenen pasta süsleme yarışmasıyla başladı. Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, onlara hediye ve madalyalarını takdim etti.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği ’Gastro-Elazığ’ projesi, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın himayesinde hayata geçti. Bu çerçevede 7 ana başlık adı altında aralık ayının sonuna kadar sürecek olan ’Gastro-Elazığ’ Projesine start verildi. Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, il protokolü ile engelli bireyler ve aileleri katıldı. Pasta süsleme yarışmasının düzenlendiği etkinlikte engelli çocuklar kıyasıya yarıştı. Çocuklar ile yakından ilgilenen Kaya, pasta süsleyip, engelli çocuklara hediye ve madalyalarını takdim etti.Düzenlenen etkinliği anlamlı bulduklarını ifade eden AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ’’Bugün Elazığ Gastronomi Derneği’nin etkinliğinde engelli evlatlarımızla çok güzel keyifli bir vakit geçirdik. Engelli evlatlarımızla pasta süsledik. AK Parti olarak kuruluşumuzda bugüne kadar her zaman engellilerimizin yanında yer aldık, onları hiç yalnız bırakmadık. Engellilerimizin hayatı her alanında aktif bir şekilde var olmaları için politikalar ürettik, üretmeye devam ediyoruz. Eskiden engelliler evlerinin bir odasına tıkılırken bugün okulda engellilerimiz eğitimlerini alıyor. Engelli vatandaşlarımız, istihdamda yerlerini alıyor. AK Parti demek engellisiyle, sağlıklı vatandaşıyla her bir vatandaşına sahip çıkmak demek. Biz bugün Elazığ’da evlatlarımızla çok keyifli anlar geçirdik. Bu etkinlikten dolayı Elazığ Gastronomi Derneği’ne ayrıca teşekkür ediyorum. Engelli evlatlarımız bir şeyleri başardıklarında çok çok mutlu oluyorlar. Bugün onlarla pasta süsledik. Her biri kendisi ufak bir destekle ki onlara biraz destek olduğunuzda çok güzel işler başarabileceklerini bir örneğini de bugün göstermiş oldular. Hepsi birinci oldu biz de mutlu olduk, aileleri de mutlu oldular” dedi.Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran ise ’’Elazığ Gastronomi Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü PRODES projesi kapsamında “Gastro-Elazığ” Projesini bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Projemiz 7 ana başlık altında toplanmakta ve aralık ayının sonunda kadar devam edecektir. Projeye başladığımızdan ilk günden beri özel çocuklarımızla her yıl birlikte oluyoruz. Bugün de onlarla birlikte pasta süsleme yarışması yaptık. Bizler Elazığ Gastronomisini yaymaya, tanıtmaya çalışırken, Elazığ’daki tüm bireylere ve kalplara dokunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.