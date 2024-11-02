Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hayırsever Çoktin ailesi tarafından eğitim alanında önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Ağrılı iş insanı Bişar Çoktin ve ailesi tarafından ilçeye 16 derslikli bir ilkokul, 16 derslikli bir ortaokul ve Ömer Çoktin Fen Lisesi’ne ek olarak 100 öğrenci kapasiteli bir yurt yapılacak.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, iş insanı Bişar Çoktin’in kendisini makamında ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çoktin ailesinin Doğubayazıt’taki eğitime yönelik katkılarını vurguladı. Kökrek, “Çoktin ailesi, Doğubayazıt ilçemize daha önce de önemli eğitim yatırımları yapmış, 16 derslikli Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu, 12 derslikli Çiftlik Köyü İbrahim Ağa İlk ve Ortaokulu ile 16 derslikli Ömer Çoktin Fen Lisesi’ni ilçemize kazandırmıştır. Şimdi ise aile, Doğubayazıt’ta 16 derslikli bir ilkokul ve 16 derslikli bir ortaokul ile Ömer Çoktin Fen Lisesi’ne ek 100 kişilik bir öğrenci yurdu yapmayı planlıyor. Bu katkıları sayesinde eğitim alanında önemli bir ihtiyacımızı karşılayan hayırsever iş insanı Bişar Çoktin ve ailesine eğitime verdikleri destekten dolayı minnettarız.” ifadelerini kullandı.Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bişar Çoktin, eğitime destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, “Eğitim alanında ülkemize faydalı bireyler yetişmesine katkı sunmak bizim için bir görevdir. Bu sebeple eğitim yatırımlarımızı sürdürerek gençlerimizin daha iyi imkanlarda öğrenim görmesini sağlamak istiyoruz. Çoktin ailesi olarak eğitime verdiğimiz desteği ilerleyen dönemlerde de artırarak devam ettireceğiz.” dedi.