Vatandaşları yangınlara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyaran Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, bir günde 73, 28 günde ise 270 yangına müdahale ettiklerini söyledi.Elazığ’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve rüzgarlarında etkili olması sebebiyle son zamanlarda yangınlarda artış meydana geldi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise canla başla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Bu çerçeve ekipler, 28 günde 270 yangına çarşamba günü ise 73 yangına müdahale etti. 30 yıldır itfaiye müdürlüğü yaptığını ve böyle bir yoğunluğu daha önce yaşamadığını aktaran İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bir günde 559 çağrı aldıklarını dile getiren Başgün, "Türkiye’nin en iyi itfaiyelerinden biriyiz. Ama ne kadar iyi olursanız olun tedbir her şeyin önündedir" dedi.’’Çağrı merkezimize bir günde 559 ihbar geldi’’Haziran ayıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıktığını belirten Başgün, ’’Bu sebeple kısa sürede otlar kurudu, kuraklık başladı. Bununla birlikte yangınlarda da artış oldu. Biz 28 günde Elazığ’da 270 yangına gittik. 12 sıkışmalı trafik kazasına müdahale ettik, 48 insan kurtarmaya yardımcı olduk, 73 hayan kurtardık. Aynı zamanda 27 iş yerinde tatbikat yaptık ve 500 kişiye bire bir eğitim verdik, 64 iş yerine iş yerini açma ruhsatı verdik. Öyle günler oluyor ki 1 ayda yaşayacağın yangını bir günde yaşıyorsun. Bunlardan biride 26 Haziran Çarşamba günüydü. 73 yangına müdahale ettik. Bunlarında hepsi büyük yangınlar. 3-4 ekip ile müdahale ettiğimiz yangınlardır. O gün çağrı merkezimize 559 ihbar geldi. Aynı yer için 4-5 kişi de arıyor. Ekibimiz gidiyor aynı yerde 3-4 yeri söndürüyor. Bunların hepsini kayıtlara bir yangın diye geçiyoruz. Ben 30 yıldır Elazığ Belediyesi’nde itfaiye müdürlüğü yapıyorum. Bugüne kadar yaşadığımız en yoğun yangın, Çarşamba günü kuvvetli rüzgarlardan dolayı yaşadığımız yangınlardır” diye konuştu.“Ne kadar iyi olursanız olun tedbir her şeyin önündedir”Yangınların sebepleri hakkında bilgi veren ve vatandaşları uyaran Başgün, “Rüzgarlı havalarda kesinlikle açık alanlarda ateş yakmayın. Bulunduğunuz yerde mutlaka yangın söndürme cihazı olsun. Cam şişeleri rast gelen sağa sola fırlatmayın. Özellikle sigara ateşi. Sigarının ucundaki ateşin sıcaklığı 800 derecedir. Nereye düşse orayı yakar. 24 saat boyunca arkadaşlarımız içeri giremediler. Yangınlarla boğuşmak zorunda kaldık. Harput’taki yangına baktığımızda her ağaç kökünde bir şişe var. Normalde gölgede sıcaklık 37 dereceyse, güneşte bu 50 dereceye çıkıyor. 50 derecede bir cam parçası veya şişe yangın için geçerli bir sebep. Aynı zamanda araçlarda da vatandaşlarımız gözlüklerini göğse bırakıyorlar. Gözlük camları da mercek vazifesi görüyor. Bazı araçlarda parfüm, kolonya yangına davetiye çıkartıyor. Bir yıllık yangını bir ayda yaşıyoruz. Demek ki tedbirler de bir eksiklik var. Belediye başkanımız her türlü desteği verdi. Türkiye’nin en iyi itfaiyelerinden biriyiz. Ama ne kadar iyi olursanız olun tedbir her şeyin önündedir. Bir kişi tedbir almadığı zaman komşusunu da riske sokuyor. Sadece bir kişinin aldığı tedbir yeterli olmuyor. Yangın çıktığı zaman önüne neyi katarsa yakıp atıyor. O yüzden vatandaşların birbirlerini uyararak her türlü tedbiri alması lazım” şeklinde konuştu.